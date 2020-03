Coronavirus, Autotorino chiude le 52 concessionarie in Italia fino al prossimo 3 aprile

TORINO - "Dopo 55 anni di storia, il Gruppo Autotorino prende per la prima volta la decisione di chiudere tutte le sue concessionarie. Senza attendere ulteriori provvedimenti del Governo, nel rispetto delle 1.700 persone che lavorano con noi, dei nostri clienti e della salute degli Italiani".

Lo ha annunciato il presidente Plinio Vanini. La società, con 52 sedi, è il primo dealer auto in Italia per dimensioni e fatturato, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, nonché in Veneto e Friuli con le insegne Autostar. "Penso sia il modo più efficace e coraggioso - dice Vanini - per combattere la situazione sanitaria in corso. Confido che azioni forti di limitazione della mobilità delle persone potranno dare un aiuto decisivo per un ritorno alla normalità, certo che questo sacrificio potrà contribuire a contrastare gli effetti del virus e far uscire il Paese dall'emergenza quanto prima. Noi, come sempre, ci metteremo forza, determinazione e coraggio, perché il 3 aprile potremo ricominciare a percorrere un nuovo pezzo di strada". Da mercoledì 11 marzo saranno disponibili sui siti www.autotorino.it e www.autostargroup.com tutti i riferimenti utili per dare informazioni a chi abbia scadenze imminenti o servizi aperti presso le filiali.