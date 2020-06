Coronavirus, Ford abbatte 99% virus surriscaldando abitacolo. Test con Interceptor Polizia Usa, 15 minuti a oltre 56 gradi

DETROIT - Ford ha progettato, in collaborazione con la Ohio State University, un nuovo sistema che può ridurre ridurre l'eventuale presenza del virus Covid-19 all'interno dei veicoli della Polizia e che potrebbe essere esteso anche ad altre applicazioni. Sfruttando una delle 'armi' che sono a disposizione per neutralizzare la carica virale - cioè le alte temperature - i tecnici della Casa di Dearborn hanno modificato il software di gestione della climatizzazione e riscaldamento del suv Interceptor, il veicolo più diffuso negli Stati Uniti presso le forze dell'ordine, per 'trattare' l'abitacolo con un flusso di aria rovente a 56 gradi Celsius (133 Fahrenheit) per la durata di 15 minuti.

"Gli operatori del Pronto Intervento sono sempre in prima linea per proteggere tutti noi - ha dichiarato Hau Thai-Tang, responsabile sviluppo e acquisti prodotti Ford - Sono persone esposte al virus e hanno un disperato bisogno di misure di protezione. Abbiamo esaminato ciò che era nelle nostre possibilità e come fare per aiutarle. In questo caso, abbiamo trasformato i dispositivi di produzione e controllo del calore del veicolo in un sistema di neutralizzazione del virus".

La procedura prevede l'attivazione - a vettura vuota - del motore e del climatizzatore per farli collaborare automaticamente ad aumentare le temperature nell'abitacolo. Il software riscalda il motore a un livello elevato intervenendo su numero di giri e termostato. Successivamente le impostazioni 'temperatura' e 'flusso d'aria' funzionano al massimo e il sistema monitora di continuo il valore interno fino a quando l'intero abitacolo raggiunge il livello ottimale. Quindi quella temperatura 'sanificante' viene mantenuta per 15 minuti.

"I nostri studi con Ford Motor Company - spiegano Jeff Jahnes e Jesse Kwiek, supervisori di laboratorio presso il dipartimento di microbiologia della Ohio State University - indicano che l'esposizione dei coronavirus a temperature di 56 gradi Celsius o 132,8 gradi Fahrenheit per 15 minuti riduce la concentrazione virale di oltre il 99% sulle superfici interne e sui materiali utilizzati all'interno dei veicoli". Per il momento Ford ha condotto prove operative del software con veicoli di proprietà dei dipartimenti di Polizia di New York e di Los Angeles.