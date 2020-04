Coronavirus, Hyundai estende la garanzia ai veicoli fino al 31 maggio

MILANO – Tra i 10 ed i 15.000 clienti italiani (una stima sulla base dei dati Unrae) riceveranno una comunicazione ufficiale da Hyundai che anticipa loro l'estensione della garanzia fino al 31 maggio. Anche la filiale nazionale del costruttore coreano ha aderito all'operazione Care (“attenzione” in inglese) che viene incontro agli automobilisti di tutto il pianeta attualmente impossibilitati a recarsi presso i centri specializzati per i regolari tagliandi.

L'iniziativa coinvolge 1,21 milioni di auto a livello globale. «Sappiamo che molti nostri clienti non hanno accesso ai servizi della nostra rete di officine in questo periodo – ha osservato Wonhong Cho, Executive Vice President e capo della Customer Experience Division di Hyundai Motor Company – e con Hyundai Care desideriamo rassicurarli in merito alla possibilità di effettuare interventi in garanzia nei prossimi mesi».

«Teniamo non solo alla salute e alla sicurezza dei nostri clienti, ma anche alla "salute" e alla sicurezza dei loro veicoli», ha aggiunto il top manager coreano. L'iniziativa vale in 175 paesi e riguarda i veicoli la cui garanzia è scaduta in marzo, sarebbe scaduta in aprile e scadrà in maggio.

Hyundai ha spiegato che si tratta di una campagna promossa per sostenere i clienti del marchio che potrebbero incontrare difficoltà a portare il proprio veicolo in assistenza a causa delle restrizioni in atto per contrastare la pandemia di Covid-19. In molti paesi, infatti, sono state chiusi in via precauzionale diversi tipi di attività non essenziali. I clienti verranno contattati individualmente e verranno informati sui dettagli dell'operazione.