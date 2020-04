Kia dona al Governo della Repubblica Slovacca 375.000 euro per l'acquisto di dispositivi sanitari

ROMA – Dopo aver esteso a livello globale la garanzia a tutte le vetture "in scadenza" a causa del Coronavirus, Kia continua ad impegnarsi fortemente nell'ambito di queste emergenza sanitaria mondiale, donando 200.000 euro al Governo della Repubblica Slovacca per finanziare l’acquisto di strumenti fondamentali per curare l’infezione da Covid-19, come i ventilatori e dispositivi di protezione. D'altronde è in Slovacchia che nascono la maggior parte delle Kia che vengono vendute nel Vecchio Continente, Italia compresa. Ed è proprio nell’impianto di Zilina, grazie alla specializzazione della forza lavoro e alla qualità degli impianti, che è nata la celebre garanzia di 7 anni o 150 mila chilometri.

È in una cerimonia dedicata che Kyong Jae Lee, presidente di Kia Motors Slovacchia, ha consegnato a Richard Sulík (vice primo ministro e ministro dell'economia della Repubblica slovacca) un assegno di 200.000 euro. La donazione aiuterà il governo ad acquistare macchinari sanitari per i pazienti che si stanno riprendendo da COVID-19, nonché i DPI (dispositivi di protezione individuale) per il personale medico in prima linea e gli anziani residenti nella regione di Žilina.

Inoltre, Kia Motors Slovakia Foundation ha acquistato attrezzature mobili compatte e ventilatori per un valore di oltre 140.000 euro per l'ospedale universitario di Martin. Questa settimana l'ospedale di Žilina ha iniziato a distribuire 10.500 maschere per proteggere meglio i 3.500 pazienti e lavoratori in 26 strutture in tutta la regione. Kia Motors Slovakia Foundation sta inoltre donando oltre 35.000 euro alla Croce Rossa slovacca e ad altre organizzazioni della comunità locale per finanziare l'acquisto di tende mediche, maschere per il viso e altri DPI.