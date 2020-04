Coronavirus, Kia estende la garanzia dei propri veicoli fino a fine giugno

Estensione della garanzia a causa dell'emergenza Coronavirus. È questa l'iniziativa che il marchio Kia prende a livello globale per supportare in qualche modo i propri clienti, soprattutto quelli preoccupati per non poter portare la propria vettura presso una concessionaria per una riparazione da effettuare in garanzia. Nello specifico, le autovetture con la garanzia in scadenza tra marzo e maggio saranno straordinariamente coperte per eventuali interventi fino alla fine di giugno.

Ciascun cliente dovrà ovviamente verificare con il proprio rivenditore Kia locale gli orari attuali e i programmi speciali disponibili, così come il servizio di ritiro e consegna dei veicoli e così via. "Questi sono tempi incerti e il programma di estensione della garanzia Kia Promise contribuirà a tranquillizzare i clienti colpiti da questa pandemia, dando loro un aspetto in meno di cui preoccuparsi", ha affermato Michael Cole, presidente, KMA.

"La salute e la sicurezza dei nostri clienti e dipendenti sono la nostra massima priorità e questo programma di estensione della garanzia rappresenta uno dei tanti modi con cui Kia e i concessionari Kia locali stanno lavorando per supportare le esigenze individuali dei nostri clienti", ha concluso Cole.