Coronavirus, Mercedes-Benz Italia garantisce la mobilità e l'operatività per assicurare i servizi essenziali

ROMA - Nel rispetto delle disposizioni del Governo e delle regole di sicurezza sul luogo del lavoro scritte per contrastare la diffusione del Coronavirus, Mercedes-Benz Italia fa sapere che garantisce sull'intero territorio nazionale la mobilità e l'operatività dei veicoli di emergenza oltre ad assicurare i servizi essenziali per i clienti.

“Il nostro compito oggi è quello di garantire la mobilità e l’operatività dei veicoli di emergenza e continuare ad assicurare i servizi essenziali e quelli urgenti ai nostri clienti italiani, dando assoluta priorità a quelli impegnati nell’emergenza: dai mezzi di soccorso a quelli destinati al trasporto di merci e beni di prima necessità”, ha dichiarato Radek Jelinek, Presidente Mercedes-Benz Italia. “Per questo, abbiamo sospeso tutte le attività di manutenzione ordinaria, dedicando tutte le forze in campo agli interventi più urgenti. Allo stesso tempo, continuiamo ad assistere tutti i nostri clienti, attraverso il servizio Mercedes-Benz Service24.”

In tal senso, resta strategico il Centro Logistico Europeo di Capena (Roma) che distribuisce i ricambi in Italia, rifornendo quotidianamente le organizzate della Stella a tre punte. “Il Centro Logistico Europeo di Capena è oggi più che mai fondamentale per rispondere nel più breve tempo possibile alle esigenze di ricambi sul territorio”, ha sottolineato Radek Jelinek. “Il cuore del sistema after sales che si è da subito riorganizzato per garantire la continuità delle forniture e, allo stesso tempo, la salute e la sicurezza del nostro personale che rappresentano la nostra assoluta priorità.”