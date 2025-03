Correre nel futuro: l’esperienza immersiva di Hyundai alla maratona di Roma 2025

Domenica 16 marzo 2025, in occasione della 30ª edizione dell’Acea Run Rome The Marathon, la Capitale non sarà solo la sede di una delle corse più emozionanti e partecipate d’Europa, ma offrirà anche la possibilità di correre nel futuro grazie a un’installazione immersiva portata da Hyundai, Official Car dell’evento, per immaginare un domani più tecnologico e sostenibile.

L'installazione, pensata per stupire e coinvolgere i partecipanti, consentirà infatti di vivere una realtà virtuale che immagina la Capitale del futuro. Camminando su un tapis roulant, i visitatori saranno proiettati in un paesaggio futuristico, dove i grattacieli di vetro si mescolano con spazi verdi, veicoli elettrici e infrastrutture all'avanguardia, il tutto in un perfetto equilibrio tra storia e modernità. Non si tratterà solo di un viaggio visivo, ma anche di un’esperienza sensoriale che stimolerà la riflessione sul futuro della mobilità e sulla trasformazione delle città.

Roma, con il suo patrimonio storico e il fascino che da sempre attrae milioni di turisti, diventa in questa occasione il simbolo di un cambiamento che Hyundai vuole mettere in scena attraverso la sua visione di progresso sostenibile. La città del futuro non è un luogo lontano, ma una realtà che si sta già costruendo grazie all’innovazione tecnologica e alla mobilità elettrica, che Hyundai ha deciso di promuovere in modo tangibile durante la maratona.

L’installazione immersiva sarà parte di un programma più ampio di attività promosse da Hyundai all’interno dell’Expo Village dell’Acea Run Rome The Marathon, situato al Palazzo dei Congressi. Oltre a questo affascinante viaggio virtuale, i partecipanti avranno anche la possibilità di testare su strada alcuni dei modelli elettrici più innovativi del brand, come INSTER, KONA Electric e IONIQ 5, per vivere direttamente l'esperienza di una mobilità sostenibile, silenziosa e priva di emissioni. Con un occhio rivolto al futuro, Hyundai dimostra ancora una volta come sport, tecnologia e sostenibilità possano essere parte integrante della nostra vita quotidiana, stimolando la riflessione e l’azione verso un mondo più verde e più innovativo.