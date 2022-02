Corse clandestine sulla autostrada A1, 4 ventenni denunciati. Gare sulle strade provinciali anche contromano

LODI - La polizia Stradale di Lodi hadenunciato 4 ventenni per corse clandestine che venivano svolte anche contromano e con sorpassi vietati, lungo l’autostrada del Sole oltre che sulle strade provinciali del Lodigiano. Organizzate a tavolino, le gare si correvano a velocità fino a 200 chilometri orari a bordo di auto, Ford e Fiat, truccate e modificate. A tradire gli «amanti del circuito selvaggio» video postati su un social per dimostrare quella che ritenevano fosse bravura, spiegando anche i segreti nel modificare le vetture. Peccato che i filmati siano stati visti anche dalla polizia, che da qui ha iniziato le sue indagini. Al termine dell’operazione, quindi, oltre alle quattro denunce per gareggiamento in velocità con veicolo a motore, quattro vetture sono state sequestrate ai fini della confisca. Ai quattro ventenni verrà anche sospesa la patente di guida.