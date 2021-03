COTY 2021, la piazza d’onore alla 500 elettrica, non sale sul podio l’ambiziosa ID.3. Terza a sorpresa la Cupra Formentor

GINEVRA - Battuta dalla giapponesina. Ma sul podio come seconda assoluta e prima fra le auto elettriche. La nuova Fiat 500 esce comunque a testa alta dalla sfida dell’Auto dell’Anno 2021. Era una delle favorite della vigilia e ha mantenuto le promesse. Ha insidiato fino all’ultimo la Toyota Yaris vincitrice. Addirittura a un certo punto della premiazione si è anche trovata al comando della classifica parziale, dopo aver raccolto l’en plein dei voti in Germania, Italia e Olanda. Poi nel finale dell’elezione ha riscosso meno consenso in nazioni come Polonia e Spagna che hanno rallentato lo sprint finale della 500.



Con 240 voti la Fiat 500 elettrica è giunta seconda assoluta e ben 10 dei 59 giurati l’hanno messa nelle votazioni al primo posto. A favore della 500 hanno pesato fattori come il design moderno, la maggiore abitabilità a bordo rispetto al modello precedente, e la trazione elettrica con un brillante motore da 118 cv e batteria da 42 kWh che permettono 320 km di autonomia. Qualità che hanno fatto conquistare alla 500 l’ammirazione di molte nazioni. Nella sfida fra elettriche pure, dove la 500 si batteva contro la Volkswagen ID.3, icona a batterie del gruppo VW, la 500 ha prevalso nettamente, staccando la quotatissima rivale di 16 punti. La ID3 però si può consolare con il maggior numero di vittorie parziali nei vari paesi: ha conquistato il primo posto in ben sei nazioni (Danimarca, Grecia, Irlanda, Norvegia, Portogallo e Germania, pure se in queste ultime due a pari merito).

Votata per l’eccellente tecnologia del suo motore elettrico da 204 cv e per le batterie che garantiscono grande autonomia, la Volkswagen ID3 però non ha convinto i giurati di certi paesi come Turchia, Slovenia, Russia e Ungheria che l’hanno classificata nelle ultime posizioni. Vera sorpresa della premiazione è stata la Cupra Formentor. È il marchio più giovane di tutti, appartiene al gruppo Volkswagen ed è la variante sportiva della Seat. Si distingue per l’originale design che unisce un aspetto da Sport Utility ma con linee quasi coupé e una posizione di guida più sportiva rispetto a un normale Suv. Ha una vasta gamma di motorizzazioni che vanno dai benzina, ai diesel fino a due ibridi plug-in da 204 e 245 cv. Qualità che l’hanno portata sul terzo gradino del podio del Car of The Year, con 239 voti, battuta di un solo punto dalla 500. Cupra ha anche conquistato il maggior numero assoluto di punti in una sola nazione: 43 voti in Spagna.

Più indietro in classifica con 199 voti, la Skoda Octavia, che però è risultata la più votata in ben tre paesi: Austria, Repubblica Ceca e Svezia, che ne hanno apprezzato la solidità e l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Ultimi due posti per la Land Rover Defender e per la Citroen C4. La Defender è la riedizione moderna del glorioso fuoristrada nato nel 1948 di cui ha conservato il brillante comportamento in fuoristrada ma con un look elegante che lo ha reso un Suv di tipo premium. Ha raccolto 164 voti ottenendo la vittoria in due paesi: Russia e Gran Bretagna. Nessuna vittoria parziale invece per la Citroen C4, settima con 143 voti.