Covid, assicurazione auto temporanea gratis per chi si vaccina. Nel Regno Unito, offerta fino al 30 giugno da Veygo

LONDRA - Il pressing sulla campagna vaccinale continua in tutta Europa e non solo. Secondo quanto riporta Autoexpress, una compagnia assicurativa nel Regno Unito ha previsto tre ore di copertura temporanea per i conducenti che inviano via e-mail una foto della loro carta di vaccinazione. Con il trasporto pubblico limitato o inesistente in molte aree rurali, e gli abitanti delle città non disposti a mescolarsi con la folla su treni e autobus, coloro che hanno accesso all’auto di un amico o un membro della famiglia, ma non sono assicurati per guidarlo, possono usufruire di un’offerta da Veygo, il braccio di assicurazione a breve termine di Admiral. Gli automobilisti devono pagare per tre ore di copertura in un primo momento, ma possono poi acquisire un rimborso completo per l’assicurazione inviando via e-mail una foto della loro carta di vaccino. L’offerta è valida fino al 30 giugno ed è aperta a chiunque abbia più di 17 anni e sia in possesso di una patente di guida valida, anche se alcune condanne alla guida potrebbero vedere rifiutata la copertura.

Le compagnie di assicurazione auto - precisa Autoexpress riportando la notizia - hanno visto i tassi di reclamo diminuire fino al 48% e quindi si sono registrate meno collisioni, a causa del blocco e di altre restrizioni. La riduzione delle richieste di risarcimento ha incrementato i profitti di molte aziende, e alcuni contestano il fatto che il settore assicurativo, che gestisce investimenti per un valore di 1,8 trilioni di sterline, non ha fatto abbastanza per trasferire i risparmi ai consumatori. L’offerta di Veygo va in qualche modo a rispondere a queste critiche. L’amministratore delegato della società, Gunnar Peters, ha detto: “Speriamo che questa offerta aiuti ad alleviare le preoccupazioni delle persone che possono avere difficoltà a raggiungere il loro appuntamento, o per coloro che preferiscono evitare di usare il trasporto pubblico per arrivarci”. “Vogliamo assicurarci che il programma di vaccinazione continui a procedere al passo, e che le persone possano ottenere il loro vaccino il più facilmente possibile e proteggersi dal Covid-19” ha poi aggiunto. Coloro che desiderano partecipare all’offerta devono iscriversi al sito web di Veygo, inviare i loro dettagli via e-mail insieme a una foto della loro scheda di vaccinazione a contact@veygo.com per ottenere un rimborso.