Crollo del ponte sul Magra: al via i lavori per un cavalcavia provvisorio

AULLA - La rinascita dopo il crollo: partono i lavori per la costruzione di un ponte provvisorio sul fiume Magra che, dopo la caduta del precedente cavalcavia, dovrà ripristinare la viabilità interrotta dall’8 aprile lungo la SS330 ad Albiano Magra.

Anas ha comunicato la stipula degli accordi con le imprese incaricate di costruire questa struttura che riattiverà il transito di tutte le tipologie di veicoli previste dal Codice della Strada, compresi quelli pesanti, ma ad esclusione dei trasporti eccezionali. I lavori di realizzazione dovrebbero partire entro il mese di maggio per poi concludersi, secondo le stime dei tecnici Anas, dei progettisti e dell’impresa esecutrice, in 180 giorni. I sopralluoghi con i sindaci dei comuni del territorio, Aulla e S. Stefano Magra, si sono già svolti insieme con il Genio civile della regione Toscana, che ha illustrato ai rappresentanti delle due cittadine della provincia di Massa Carrara gli elaborati con l’ubicazione dell’opera: il ponte sorgerà subito a monte del ponte esistente crollato, avrà una lunghezza di circa 150 metri, sarà sorretto da due spalle e due pile provvisorie e verrà realizzato in acciaio tipo ‘Bailey’.

In seguito il cavalcavia temporaneo sarà completamente demolito per far posto alla versione definitiva del futuro nuovo ponte sul Magra.