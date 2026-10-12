Cuorerosso, il concept Alfa Romeo anticipa design dei prossimi modelli. Ficili: «Puntiamo sulla crescita internazionale»

Il futuro di Alfa Romeo prende forma attraverso Cuorerosso, la concept car presentata in anteprima mondiale al Salone dell'Auto di Parigi 2026, in programma fino al 18 ottobre, che traccia le linee guida dei prossimi modelli del Biscione. Design, tecnologie e soluzioni di propulsione convergono in un progetto che interpreta l'evoluzione del marchio, con l'obiettivo di rinnovarne il linguaggio stilistico senza perdere il legame con la tradizione sportiva italiana. Lunga 4,7 metri, la coupé 2+2 introduce una rilettura contemporanea di elementi distintivi come lo scudetto, il trilobo e la coda tronca, integrandoli in una carrozzeria dalle superfici continue e dalle proporzioni dinamiche. A guidare il lavoro del Centro Stile è la filosofia della «bellezza necessaria», che punta a coniugare estetica, funzionalità e qualità attraverso forme essenziali e soluzioni progettuali mirate.

Un'impostazione che prosegue nell'abitacolo, dove materiali ricercati e interfacce evolute si combinano per rendere la tecnologia parte integrante dell'esperienza di guida. Tra le novità spiccano il «cannocchiale vivente», una strumentazione riconfigurabile in base alla modalità di utilizzo, e il «Magma Display», che unisce comandi fisici e funzioni digitali. Cuorerosso offre indicazioni anche sulla strategia propulsiva del marchio, orientata a una gamma multi-energy capace di includere motorizzazioni full electric, plug-in hybrid, mild hybrid e full hybrid. L'obiettivo è coprire segmenti differenti con architetture flessibili e modelli lunghi fino a 4,7 metri, mantenendo la sportività al centro del progetto. Tra le soluzioni esplorate figura anche un possibile powertrain 2.9 V6 full hybrid con trazione integrale Q4, espressione di una visione che punta a integrare l'elettrificazione con prestazioni elevate.

«Il piano di Alfa Romeo non si limita più all'Italia: il marchio guarda all'Europa e al resto del mondo, dove individuiamo nuove opportunità di crescita. Oggi siamo presenti in circa 70 Paesi, con mercati di riferimento importanti come la Francia e la Germania. L'Europa rimane il nostro mercato principale, uno dei più importanti per il marchio». Lo ha sottolineato Santo Ficili, responsabile dei brand Alfa Romeo e Maserati, al Salone dell'Auto di Parigi, dove il brand ha svelato la concept car Cuorerosso. «Anche in Asia - ha detto Ficili - stiamo registrando risultati significativi, con performance particolarmente interessanti in Giappone e Taiwan. Inoltre, il successo della Junior in Messico dimostra quanto questo modello possa contribuire allo sviluppo del marchio a livello internazionale. In generale, Junior sta ottenendo risultati molto positivi.

È diventata il nostro modello di punta in termini di volumi, rappresentando il 56% delle nostre vendite. Anche Tonale continua a ottenere buoni risultati in diversi Paesi, confermando la propria capacità di attrarre clienti e mantenere una performance commerciale solida. La Giulia e la Stelvio continuano a rappresentare il cuore delle prestazioni e della sportività Alfa Romeo, in particolare nelle versioni Quadrifoglio, che incarnano pienamente l'identità sportiva del marchio. Al vertice della nostra gamma si colloca la 33 Stradale, un progetto speciale che rappresenta una creazione esclusiva e un tributo alla storia e ai valori del marchio. Per noi, sportività significa prestazioni, emozioni e sensazioni autentiche al volante. Alfa Romeo vuole continuare a creare queste emozioni per le generazioni future».