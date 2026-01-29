Cupra, arriva in Italia la Tribe Edition. L'edizione limitata è per Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar

Cupra introduce in Italia una nuova edizione limitata battezzata Tribe Edition, che viene proposta su alcuni modelli della gamma, come Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar. Presentata lo scorso settembre in occasione dell'IAA Mobility di Monaco, la nuova gamma si basa su versioni in edizione limitata ed è caratterizzata da una palette di colori dedicata che comprende il Midnight Black, di serie su tutti i modelli, a cui si affiancano finiture opache. Inediti anche il logo anteriore e il lettering al posteriore in Dark Chrome. La presenza su strada viene poi enfatizzata dai cerchi sviluppati ad hoc per questa versione con dimensioni fino a 20 pollici, a seconda del modello.

Con un approccio responsabile nella scelta dei materiali, tutti riciclati e riciclabili, la gamma Cupra Tribe Edition introduce la tecnologia di lavorazione 3D per i sedili sportivi: i tessuti della zona centrale delle sedute, anteriori e posteriori, sono realizzati con materiale riciclato al 100% attraverso un processo di produzione additiva che utilizza macchinari controllati da computer. Per Terramar la gamma motori comprende propulsori benzina, mild hybrid e ibridi plug-in mentre per la gamma Leon e Formentor include, oltre a quelle già citate, anche una soluzione diesel. L'offerta di lancio della gamma Tribe Edition propone prezzi a partire da 36.100 euro per Leon, da 39.700 euro per Formentor e 45.350 euro per Terramar.