Cupra celebra il suo anniversario annunciando l'arrivo di un prototipo

ROMA - È passato ormai quasi un anno da quando Cupra è diventato un marchio indipendente. portando il concetto di auto ad alte prestazioni a un nuovo livello, con un nuovo design e un’esperienza di guida adrenalinica. Il primo anniversario si celebrerà il prossimo 22 febbraio e contestualmente sarà svelata la prima concept car sviluppata espressamente per il marchio Cupra Parliamo di una nuova vettura che anticipa direzione e visione stilistica e tecnologica del nuovo Brand, di cui è stato diffuso un teaser da cui s'intravede solo una parte del posteriore. Quel che sappiamo è che il team di sviluppo ha progettato una vettura che vuole rappresentare il perfetto mix tra un SUV e un’auto ad alte prestazioni.

Il nuovo modello porta design accattivante e finiture di alta qualità in un segmento estremamente significativo, i cui clienti sono tuttavia ancora alla ricerca di un’auto che si distingua dalla massa. “Questa concept car rappresenta appieno Cupra. È un’auto speciale e unica nel suo genere, con un design scultoreo e impressionante, che ne rispecchia le prestazioni e l’energia che noi, in Cupra, abbiamo per sviluppare auto di nuova generazione”, afferma Wayne Griffiths, CEO di Cupra.