Cupra, per la Raval il listino parte da 26.000 euro. Per il top di gamma VZ da 226 cv si sale a 35.950 euro

La Cupra Raval è entrata in produzione il 17 giugno e sarà commercializzata in Italia entro l’estate. Per questa prima auto elettrica della casa spagnola è stato aggiornato lo stabilimento di Martorell, con lavori che hanno interessato quasi 160.000 m² della fabbrica. L’auto prende forma lungo la linea di produzione grazie a impianti rinnovati, a un team formato sull’elettrificazione e a 1.000 nuovi robot. La batteria prodotta nell’impianto di assemblaggio specifico percorre 600 metri lungo un ponte coperto e si unisce al motore elettrico e alla piattaforma del veicolo.

Il listino della nuova Cupra Raval parte in Italia da 26.000 euro per la versione d’accesso, che però non è disponibile nella fase di lancio. Per il debutto nel nostro paese è disponibile la versione Launch Edition (superaccessoriata, con batteria da 52 kWh e motore da 211 cv) che prevede un prezzo promozionale di 29.950 euro invece di 36.120. Per l’allestimento Plus (ancora più ricco) il prezzo sale a 33.950 euro (contro un listino da 39.950). Per il top di gamma VZ da 226 cv si sale a 35.950 euro.

Quando il parcheggio diventa complicato, la Cupra Raval eleva la praticità grazie all’avanzato sistema Remote Park Assist. Evoluzione dell’Intelligent Park Assist, questa tecnologia permette di completare le manovre dall’esterno del veicolo tramite smartphone. Una volta attivato, il sistema avvia l’auto e gestisce autonomamente sterzo, acceleratore e freni fino a posizionarla nello spazio selezionato. Ideale, in particolare, per posti stretti dove aprire le portiere risulta difficile o impossibile.