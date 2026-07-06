Cupra Raval: forme aggressive, comportamento dinamico da auto sportiva ma dentro comfort e tecnologia sorprendono

Forme aggressive, assetto e comportamento dinamico da auto sportiva. Bene. E il resto? Come è fatta dentro e come ci si sente a bordo della nuova elettrica spagnola Cupra Raval? Diciamolo subito: sin dal primo impatto ci si sente come è lecito attendersi sistemandosi al volante di un’auto attenta alla sportività. La posizione di guida, in verità, è rialzata, ma i sedili avvolgenti ti “informano” subito dell’attenzione dedicata a chi vuole sentirsi a proprio agio tra curve e controcurve, magari alla ricerca di scatti e cambi di direzione veloci ed emozionanti. L’auto, del resto, ha un assetto sportivo che rappresenta un chiaro invito a vivere l’emozione della guida. Ma non solo. Pur risultando comoda per 4, non manca lo spazio per 5 posti, e il vano bagagli ha una capacità di 441 litri (ampliabili ripiegando le sedute posteriori).

Si fanno apprezzare il condizionatore bizona e quella che in casa Cupra chiamano “illuminazione interna immersiva”, sistema originale che include la proiezione luminosa dinamica nei pannelli porta anteriori. Ma come si accede a queste chicche? Anche qui spicca una novità: grazie alla Mobile Device Key completamente integrata si può sbloccare, avviare e condividere l’auto utilizzando il proprio smartphone. Ciò detto, sono previste variazioni negli allestimenti: la versione Pulse, ad esempio, presenta sedili rivestiti in tessuto riciclato al 100% nelle sezioni centrali e posteriori laterali. E per questo in casa Cupra tengono a sottolineare che “in tal modo vengono salvaguardati comfort, durabilità e scelta responsabile dei materiali”.

Nell’allestimento Immersive, invece, vengono introdotti sedili avvolgenti, regolabili elettricamente con funzione memoria, realizzati con il 73% di microfibra riciclata nelle zone dello schienale e del poggiatesta: un modo per unire sportività elevata a una finitura di alta gamma, cui si somma la scelta di rivestire le sezioni centrali dei sedili posteriori di tessuti realizzati con materiale riciclato al 100%. Sempre seguendo la ricerca dell’ecocompatibilità, gli interni dell’allestimento Feel abbinano pelle vegana ai sedili sportivi avvolgenti. I tessuti utilizzati per i poggiatesta e per le parti centrali dei sedili anteriori, nonché per le parti centrali dei sedili laterali posteriori, contengono almeno il 36% di materiale riciclato. Insomma, è bene sapere che la Cupra Raval rispetta l’ambiente non solo con la propulsione elettrica!

Per il resto, spiccano due schermi, uno da 10,3” per la strumentazione e un altro da 13” per il sistema multimediale. La console centrale sospesa libera un prezioso spazio portaoggetti, mentre la disposizione intuitiva garantisce un controllo facile e sicuro. Interfacce integrate per clima e infotainment mantengono fluidità ed ergonomia nell’abitacolo, mentre il nuovo sistema operativo AndroidTM offre un ecosistema digitale fluido basato sull’utilizzo di app native per migliorare l’esperienza e massimizzare la connettività. Apprezzabile l’impianto audio Sennheiser a 12 altoparlanti.