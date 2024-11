Cupra Tavascan, comfort e tecnologia premium per questo Suv-crossover zero emission

La nuova Cupra Tavascan è lunga 4.644 mm, larga 1.861, alta 1.597, il passo misura 2.766 mm e la capacità del vano bagagli è di 540 litri: ciò lascia immaginare che a bordo non manchi lo spazio e che il comfort non paghi dazio alla sportività, che è la qualità emergente di quest’originale SUV-crossover a emissioni zero appartenente al segmento D. All’aspetto esterno decisamente accattivante corrisponde dunque un abitacolo perfettamente in linea con il carattere sportivo e hi-tech, comune a tutte le Cupra. Materiali, sedili, strumentazione e infotainment sono adeguati, e tutto lascia immaginare un’esperienza di guida coinvolgente, senza per questo trascurare il comfort.

Già al primo impatto con gli interni si fanno notare le forme scolpite, che riprendono le linee esterne; i sedili sono avvolgenti e con il poggiatesta integrato, rivestiti in un tessuto costituito al 90% da poliestere o microfibra riciclati, ma sono disponibili, in opzione, anche le sedute Cup, più avvolgenti. A impreziosire l’abitacolo della Tavascan ci pensano anche i diversi rivestimenti disponibili per gli sportelli, il sistema d’illuminazione e le finiture in rame, tipiche del marchio spagnolo.

Lo spazio nell’abitacolo, sia nella parte anteriore sia in quella posteriore, è stato ottimizzato per garantire il massimo comfort degli occupanti, ma si estende anche al bagagliaio, con una capienza che parte da 540 litri, ma può aumentare abbattendo le sedute posteriori. Il portellone ha l’apertura elettrica e può essere aperto anche passando un piede sotto la coda dell’auto.

Di spicco la moderna architettura a spina dorsale della consolle principale, con il nuovo schermo da 15 pollici (il più grande mai montato per l’infotainment su un modello della Casa spagnola). Derivato da quello della VW ID.7, è dotato di una barra retroilluminata per regolare volume della radio e climatizzatore. Il sistema d’infotainment si può gestire anche con comandi vocali, ha le schermate personalizzabili ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Cupra Connect utilizza il sistema di navigazione includendo mappe online, entertainment, musica, riconoscimento vocale e altro ancora. Ad arricchire l’equipaggiamento anche l’impianto audio Sennheiser da 12 altoparlanti.

Con soli 5,3 pollici è invece un po’ sottodimensionato il quadro digitale dedicato alla strumentazione e alle informazioni principali. Per fortuna c’è comunque l’head-up display con realtà aumentata, che proietta sul parabrezza informazioni fondamentali quali la velocità, gli indicatori di assistenza alla guida e le indicazioni del sistema di navigazione.

Anche la scelta delle tinte esterne riflette lo spirito della vettura, che segue l’impostazione dinamica degli altri modelli Cupra offrendo 6 varianti, tra le quali spicca, per originalità, il bronzo matto, già sperimentato con successo su altri modelli. Cinque gli allestimenti proposti, con relative differenze di prezzo. L’entry level Endurance Lite viene proposta a 51.016 euro; l’Endurance Immersive costa 51.966 euro; si sale a 55.766 euro per l’Endurance Adrenaline e a 58.716 per il top di gamma Endurance Extreme.