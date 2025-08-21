Cupra Tindaya, l’ispirazione di un monte sacro nelle Canarie per il concept che sarà presentato a Monaco

Cupra si prepara a presentare al Salone di Monaco la Tindaya, concept che prefigura lo stile dei modelli futuri e forse la veste di uno in particolare destinato ad allargare ulteriormente una gamma che, al momento, comprende cinque opzioni.

In rigoroso ordine alfabetico, trattasi di Born, Formentor, Leon (l’unico ancora in comune con il marchio Seat), Tavascan e Terramar. Tutti hanno però una caratteristica in comune: identificano un luogo della Spagna, sia esso una località (Leon, Terramar e Tavascan), un quartiere (El Born, a Barcellona) e un promontorio (Formentor, nell’isola di Maiorca).

Tindaya segue tale tradizione andando stavolta a Fuerteventura dove si trova appunto il Tindaya, monte sacro per gli antichi abitanti dell’isola che si trova nell’arcipelago delle Canarie. La montagna è in realtà un colle alto circa 400 metri costituito da un particolare marmo rosso e frutto di un’antica attività vulcanica dove sono stati ritrovati oltre 300 incisioni a forma di piede.

Cupra ha fornito una sola immagine del suo concept che ritrae parte della tre quarti posteriore e, sullo sfondo, proprio il monte Tindaya. Lo studio, secondo la casa spagnola, avrà lo scopo di esprimere al meglio la filosofia “No drivers, No Cupra” di un marchio che punta a mettere al centro il guidatore e le sue emozioni realizzando la simbiosi perfetta tra uomo e macchina.

L’isola vulcanica di Fuerteventura, il monte sacro e la forza selvaggia dell’Oceano Atlantico sono – sempre secondo Cupra – le forze ispiratrici per il design della Tindaya e per i valori che informeranno le Cupra del futuro. Tra queste, la Raval, che sarà presentata anch’essa a Monaco e altri modelli dalla spiccata sportività onorando un brand il cui nome deriva dalla crasi delle parole Cup e Racer.