La cura del veicolo sposa il digitale. Via alla partnership tra Wash Out e Whopp

Il mondo dell’automotive e dei servizi collegati è stato rivoluzionato dall’avvento del digitale e dalla cosiddetta “app economy” e l’Italia non fa eccezione con una serie di realtà nate negli ultimi anni e che offrono sia ai consumatori che alle aziende diverse prestazioni alle quali accedere attraverso piattaforme tech. Tra queste c’è Wash Out, azienda milanese con piu’ di 80 dipendenti, un fatturato superiore a 6 milioni di euro che si è specializzata nella cura e gestione digitale dei veicoli ed è operativa a Parigi, Milano, Monza, Roma e Torino.

L’azienda, oggi di proprietà di Palella Holdings, è nata nel 2016 come servizio dedicato ai privati, con l’obiettivo di rivoluzionare il settore della cura del veicolo attraverso la digitalizzazione dell’esperienza di manutenzione e pulizia, direttamente a domicilio del cliente.

Wash Out ha puntato sull’utilizzo di prodotti ecocompatibili, che consentono un risparmio di 160 litri d’acqua rispetto a un tradizionale autolavaggio, garantendo al contempo una qualità elevata grazie all’applicazione manuale eseguita da operatori altamente specializzati. Con un approccio eco-sostenibile, Wash Out gestisce flotte aziendali e offre servizi personalizzati per concessionarie in tutta Italia.

Nell’ambito della strategia di sviluppo impostata dai nuovi vertici nominati dall’azionista Palella Holdings, l’amministratore delegato Gianluca Spriano e il direttore generale Guido Consoli, Wash Out ha recentemente annunciato una partnership con un’altra azienda che utilizza strumenti digitali per la propria operatività. Si tratta di Wopph, il primo servizio di ride-sharing che permette ai clienti di guidare direttamente il veicolo noleggiato con il proprietario (Host) a bordo.

Lanciata a marzo 2025 a Roma, Wopph vuole cambiare il concetto di mobilità urbana, offrendo viaggi comodi, flessibili e fino al 40% più economici rispetto ai taxi tradizionali. Forte dell’ottimo riscontro ottenuto nella Capitale, Wopph è pronta a espandersi in altre cinque città italiane entro la fine dell'anno, consolidando un modello innovativo di ride-sharing.

Attraverso la partnership con Wash out, gli Host di Wopph potranno beneficiare di servizi professionali di pulizia e sanificazione dei veicoli, a condizioni vantaggiose e anche a domicilio, migliorando ulteriormente la qualità e il comfort delle esperienze offerte ai clienti.

La convenzione dedicata da Wash Out agli Host di Wopph include diversi vantaggi quali tariffe agevolate per la pulizia e igienizzazione dei veicoli; prenotazioni rapide e flessibili, pensate per adattarsi agli orari operativi degli Host; utilizzo di prodotti e procedure a norma di legge, con sanificazioni certificate. L’accordo è stato realizzata nell’ottica di un rafforzamento dell’ecosistema del ride-sharing attraverso standard più elevati di pulizia e comfort, elemento essenziale per accrescere la fiducia dei passeggeri nel servizio.

«La partnership stabilita con un’azienda innovativa come Whopp è un passo importante per creare un network di piattaforme digitali che offrono servizi ad alto valore aggiunto con elevate garanzie in termini di qualità, professionalità e rapidità nel servizio – ha affermato Guido Consoli - General Manager di Wash Out - Offriremo un servizio sicuro, smart e conveniente, in grado di integrare le esigenze di mobilità di chi viaggia e di chi mette a disposizione la propria vettura. Inoltre, prevediamo di estendere la partnership integrando ulteriori servizi di manutenzione e assistenza, sempre a condizioni speciali per gli host di Wopph».