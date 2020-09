D-One, il nuovo gilet di Dainese per correre in sicurezza: in caso di emergenza invia posizione e SMS ad amici o familiari

ROMA – La pratica della corsa all'aperto è una disciplina sempre più diffusa e coinvolge indistintamente uomini e donne di ogni fascia d'età, che condividono la stessa passione pur magari inseguendo obiettivi diversi: c'è chi si allena per sentirsi in forma, chi per dimagrire e chi magari per prepararsi a qualche appuntamento agonistico. Uno degli aspetti critici di questa attività sportiva, però, se vogliamo, può riguardare la sicurezza di chi corre, soprattutto negli orari e nei luoghi (parchi o strade) meno frequentati.

È per far fronte a questa problematica che D-Air Lab – la start-up innovativa fondata da Lino Dainese nel 2015 con l’obiettivo di progettare e diffondere la sicurezza delle persone nelle attività quotidiane mediante l’applicazione del know-how accumulato da Dainese negli anni – ha realizzato D-One, il primo dispositivo interamente Made in Italy indossabile per la sicurezza personale dei runner. Si tratta di un gilet comodo, leggero e pratico che in caso di emergenza, aggressione o situazione di insicurezza, è in grado di inviare con la semplice pressione di un tasto una richiesta di aiuto a tre numeri di telefono preimpostati dall'utente.

Nello specifico, quando si attiva il D-One, i led del gilet lampeggiano alla massima intensità, si attiva una sirena sul telefono associato, si invia un SMS con posizione GPS ai tre numeri scelti e si apre anche una chiamata voce con il primo numero di telefono che risponde. E non solo, perché il D-One, come anticipato, è anche pensato per situazioni di emergenza riconducibili ad un malore o ad un incidente: in questo caso, infatti, si attiva in modo autonomo grazie al sofisticato algoritmo di attivazione in grado di riconoscere un’immobilità prolungata.

Il D-One si accende semplicemente inserendo l’elettronica nell’apposito alloggiamento e funziona in collegamento Bluetooth® con lo smartphone dell’utente, nel quale va preventivamente scaricata la App di gestione. È realizzato in Poliammide con fibra elastomerica, pesa 150 gr (elettronica compresa) ed è dotato di molte aree con fori di ventilazione, per offrire comfort ed ergonomia ai massimi livelli. L’esclusivo processo di produzione collega i diversi componenti elettronici senza usare cavi e connettori, ma sottili fili conduttivi di derivazione aeronautica annegati nella struttura, assemblata mediante un processo di pressatura a caldo che permette di eliminare quasi del tutto le cuciture e ottenere un insieme leggero e flessibile.



Il dispositivo D-One (lavabile a 30°, dopo aver asportato l'elettronica) è da oggi disponibile per l’acquisto nel sito dedicato e in negozi selezionati, nelle versioni da uomo e da donna (con misure dalla S alla XXL nel primo caso e dalla XS alla XL nel secondo), al prezzo di 299 euro IVA compresa. Si tratta di un dispositivo messo a punto con il contributo di appassionati, amatori, personal trainer e atleti di spicco, uomini e donne, tra le quali una particolare menzione merita Elena Bellò (campionessa italiana degli 800 metri piani) la quale afferma: “Per i risultati che voglio raggiungere mi alleno intensamente, alle volte di sera o in zone poco frequentate. D-One è uno strumento utile che mi dà sicurezza”.