Da Fiat a Jeep: Melfi, 25 anni di meraviglie. Sarà il primo stabilimento italiano a costruire modelli zero emission

MELFI - È ufficialmente partita presso lo stabilimento di Melfi la produzione dei primi modelli pre-serie elettrificati della nuova Jeep Compass. La storica azienda lucana, che nel 1994 ha segnato l’inizio di un’era di successi avviando la produzione della prima Fiat Punto, ha recentemente beneficiato di un investimento di oltre un miliardo di euro e si conferma una delle fabbriche automotive più innovative in Italia e nel mondo. Celebra nel 2019 i 25 anni dall’inaugurazione e rappresenta un punto cardine della strategia futura di FCA, nonché un fiore all’occhiello per l’intero comparto industriale. Oggi vede impegnati circa 7.300 dipendenti diretti anche nella produzione di vetture strategiche per il Gruppo: la 500X e la Jeep Renegade, esportate in oltre cento Paesi.

«Melfi è da sempre simbolo dell’innovazione, molte tecnologie hanno fatto il loro debutto proprio qui. Nel 2014 c’è stato il lancio di Renegade e di 500X e le richieste erano maggiori rispetto a quello che riuscivamo a produrre. Così ci siamo inventati una nuova organizzazione a 20 turni unica in Europa, così da poter sfruttare al meglio la capacità produttiva, assumendo 1.850 persone», ha dichiarato Alfredo Leggero, Head of the Manufactoring Mass Market Brands Emea. Non è un caso, dunque, che il futuro “elettrificato” del gruppo passi proprio da Melfi. La Compass sarà la prima vettura della gamma ad accogliere la tecnologia ibrida plug-in, poi toccherà alla Renegade, seconda vettura di maggior successo per il marchio. Prodotta in Messico, Brasile, Cina, India e da ora anche in Italia, la Jeep Compass è un modello globale: nel 2018 ha immatricolato più di 78.000 unità in Emea, pari ad oltre il 40% dei volumi Jeep, ed è stato, insieme a Renegade, il modello più venduto del brand in Europa.

Dunque, restando sempre in tema “vetture elettrificate”, nel 2020 dovrebbero arrivare anche la 500 elettrica (prodotta presso lo stabilimento di Mirafiori) e le versioni ibride di Panda, 500 e Lancia Ypsilon, fermo restando il fatto che l’ibrido sarà poi esteso anche alla fascia delle vetture premium del gruppo. L’accordo tra i due grandi colossi sembrerebbe orientato alla creazione di sinergie vincenti ed è stata esclusa qualunque ipotesi di chiusura anche di un solo stabilimento. Non sono mancate, dunque, voci e indiscrezioni – al momento infondate – sulla suggestiva possibilità che magari proprio a Melfi possa nascere una nuova Fiat Punto, realizzata su una piattaforma condivisa: ma siamo solo nel campo delle ipotesi. E in questo caso, chissà, potrebbe tornare utile proprio la già validissima Plant Academy, una fucina di idee e di sperimentazioni nata nel 2015, oltre che una “fabbrica di talenti” dedicata allo sviluppo delle potenzialità delle persone che nasce per migliorare la competitività complessiva della fabbrica: sostenibilità economica, qualità del prodotto e capacità di creare innovazione.

Punto di partenza dell’Academy è stata l’analisi dell’organizzazione e dei ruoli delle persone e la definizione delle competenze necessarie per svolgere al meglio ogni singola attività. Il secondo passaggio è stato la creazione di conoscenza in quello specifico ambito (formazione) e infine sono state definite le modalità e i percorsi per lo sviluppo delle persone. «Fino a oggi sono stati messi a punto 119 percorsi di crescita concretizzati in oltre 300 moduli formativi» ha specificato Alfredo Leggero.

«La Plant Academy è incentrata sulla creazione e condivisione di conoscenza e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di business e alla creazione di valore per l’Azienda. È quello che noi definiamo Education for Business, una formazione multiforme finalizzata alla generazione di idee innovative attraverso l’utilizzo di forme di pensiero divergente», ha concluso l’Head of the Manufactoring Mass Market Brands Emea.