Da Locauto auto gratis a LAV per l’emergenza veterinaria. Utilizzate per interventi dedicati a cura e soccorso degli animali

Pandemìa significa anche un’emergenza veterinaria che non ha avuto finora una ribalta mediatica: eppure aumentano le richieste di aiuto per cibo e cure agli animali domestici. Da qui la collaborazione di Locauto rent, compagnia di autonoleggio tutta italiana, con LAV, l’associazione animalista, che prevede l’utilizzo gratuito di sei autovetture Locauto da parte dei volontari operanti nelle sedi locali Lav su tutto il territorio nazionale, da Bologna a Cagliari, dall’oltrepò Pavese a Bari, da Vibo Valentia a Siracusa. L’impegno di Locauto in questo ambito non è una novità, poiché da tempo il gruppo di noleggio italiano, è finora l’unico, anche a livello internazionale, a consentire il trasporto di cani, mettendo inoltre a disposizione di tutti i clienti un kit dedicato, “Bautheway”.

Le sei autovetture per fronteggiare l’emergenza veterinaria riporteranno i loghi delle due realtà – LAV e Locauto – e saranno messe a disposizione per la durata di un mese, e verranno utilizzate per interventi dedicati alla cura e al soccorso degli animali, alle distribuzioni di cibo, e dove ce ne sarà più bisogno. “Grazie al contributo di Locauto - sottolinea Gianluca Felicetti, Presidente LAV - potremo essere ancora più vicini agli animali e alle persone che dedicano loro cure, affetto, energie, e che in questo periodo stanno attraversando molte difficoltà, acuite dal prolungarsi della pandemia e nelle città interessate dall’iniziativa, potremo intervenire in modo tempestivo”.

Una iniziativa fortemente voluta dalla Vice Presidente del Gruppo Locauto, Raffaella Tavazza che spiega: “Come Locauto crediamo fermamente nella collaborazione con LAV e, come già accaduto in passato, ci siamo messi a disposizione per supportare l’attività di volontariato in questo particolare momento storico del Paese”.Infatti quella in corso tra LAV e Locauto, non è la prima forma di collaborazione tra le due realtà, che già la scorsa estate avevano pubblicato una guida – “4 Zampe a Bordo” – dedicata ai viaggi con gli amici animali.