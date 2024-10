Da Parigi a Cape Town in Citroën Ami, parte Croisière Verte. Spedizione green a 100 anni dalla leggendaria traversata

Il più straordinario e avventuroso omaggio che si potesse fare ad André Citroën, il padre fondatore dell'omonimo marchio francese, tra i più simbolici, amati e popolari dell'industria automobilistica europea. A 100 anni esatti dalla leggendaria 'Croisière Noire' che venne organizzata nel 1924 da André Citroën per dimostrare l'affidabilità delle sue auto in condizioni estreme, oggi verrà dato simbolicamente il via, al Salone dell'Auto di Parigi, alla 'Croisière Verte', che vedrà quattro piccole elettriche Citroën Ami modificate arrivare fino a Marisglia, prima di imbarcarsi ed attraversare tutta l'Africa da Ouarzazate, in Marocco fino a Città del Capo, in Sud Africa.

Arrivo previsto: gennaio 2025. Con una sfida cruciale: ricaricare le batterie su un percorso lungo 14.000 chilometri. Per superare il problema dei 75 km di autonomia della Citroën Ami le auto saranno dotate di batterie aggiuntive e di pannelli fotovoltaici sul tetto. Con questa modifica i veicoli de 'La Croisière Verte' potranno percorrere 200 km al giorno sfruttando l'energia catturata da quaranta i moduli di pannelli solari (pieghevoli e inclinabili) aggiunti all'Ami di serie.