Dacia amplia la strategia digitale, con AR la gamma veicoli su smartphone e tablet è in realtà aumentata

Dacia amplia la propria strategia digitale con il debutto di Dacia AR, l'applicazione che consente di visualizzare l'intera gamma del marchio in realtà aumentata direttamente da smartphone e tablet. L'app permette agli utenti di esplorare i modelli Dacia in scala reale, sia in ambienti interni sia all'aperto, offrendo la possibilità di configurare colori, accessori e dettagli estetici con un elevato livello di realismo. Attraverso l'applicazione è possibile consultare tutte le versioni disponibili nei diversi mercati, con accesso ai modelli ordinabili in 17 Paesi europei e internazionali. Dal lancio avvenuto nel 2022, Dacia AR ha registrato oltre 260.000 utenti in 181 Paesi, confermando il crescente interesse verso strumenti digitali immersivi e semplici da utilizzare.

Tra le funzionalità principali figura anche la possibilità di esplorare gli interni dei veicoli e accedere direttamente al sito del brand per consultare listini e proseguire il percorso di acquisto online. L'applicazione include già l'esterno del nuovo Striker nella versione Journey, disponibile con l'intera palette colori dedicata, mentre ulteriori configurazioni, interni e accessori saranno integrati successivamente all'apertura degli ordini. Dacia AR è pensata anche come strumento di supporto alla rete vendita, consentendo ai concessionari di presentare virtualmente modelli e allestimenti non presenti fisicamente negli showroom. L'app aveva già ottenuto nel 2022 il premio Gold nella categoria 'Innovative Retailer' ai Connected Commerce Night Awards, grazie a un approccio considerato innovativo, rapido da implementare e coerente con la filosofia del marchio.