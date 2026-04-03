Dacia, arriva Sandrider Experience, tra motorsport e gaming alla conquista dei giovani. Unisce passione, emozione e competitività
Dacia, bello l'essenziale. Prosegue la crescita del marchio diventato leader del mercato privati in Italia ed in Europa
Dacia, bello l'essenziale. Prosegue la crescita del marchio diventato leader del mercato privati in Italia ed in Europa
Avvicinare il brand a un pubblico giovane parlando il linguaggio del gaming: nasce con questo obiettivo Sandrider Experience, il nuovo progetto di Dacia che porta lo spirito della Dakar nelle città italiane attraverso un format immersivo e interattivo. L'iniziativa, ideata e realizzata interamente in Italia, sintetizza i valori chiave del marchio in tre elementi: passione, emozione e competitività. Il progetto prende il via da Roma, negli spazi delle Officine Farneto, e inaugura un tour nazionale che toccherà 31 concessionarie Dacia, trasformate per l'occasione in ambienti esperienziali ispirati all'off-road.
L'allestimento combina tecnologia, luce e materiali per ricreare un'atmosfera che richiama il deserto in chiave contemporanea, coinvolgendo pubblico, creator e appassionati. Cuore dell'esperienza è il simulatore Sandrider in scala 1:1, progettato per riprodurre fedelmente la vettura protagonista della recente Dakar. I partecipanti possono mettersi al volante e affrontare una prova a tempo su un tracciato virtuale, vivendo in prima persona l'adrenalina della competizione e misurandosi in una sfida che premia precisione e velocità.
All'evento di lancio hanno preso parte anche Sébastien Loeb ed Édouard Boulanger, vincitori del Rallye di Portogallo 2026, contribuendo a rafforzare il legame tra Dacia e il motorsport e a rendere ancora più coinvolgente l'esperienza. Il tour si articolerà in 31 tappe, ciascuna della durata di tre giorni, offrendo al pubblico la possibilità di competere per il miglior tempo a livello nazionale.
In palio, per il vincitore, un viaggio a Los Angeles per due persone con accesso ai The Game Awards, tra gli appuntamenti più rilevanti a livello globale per il mondo del gaming e dell'innovazione. ''Sandrider Experience nasce per portare lo spirito della Dakar nel territorio dell'esperienza e del gaming, dove emozione e sfida diventano centrali - ha detto dichiara Rosa Sangiovanni, direttore Marketing Dacia Italia -. È il nostro modo di avvicinare Dacia a una nuova audience di gamer, creando una connessione autentica con chi sceglie i brand che sanno coinvolgere, sorprendere e parlare il loro linguaggio''.