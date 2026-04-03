Dacia, arriva Sandrider Experience, tra motorsport e gaming alla conquista dei giovani. Unisce passione, emozione e competitività

Avvicinare il brand a un pubblico giovane parlando il linguaggio del gaming: nasce con questo obiettivo Sandrider Experience, il nuovo progetto di Dacia che porta lo spirito della Dakar nelle città italiane attraverso un format immersivo e interattivo. L'iniziativa, ideata e realizzata interamente in Italia, sintetizza i valori chiave del marchio in tre elementi: passione, emozione e competitività. Il progetto prende il via da Roma, negli spazi delle Officine Farneto, e inaugura un tour nazionale che toccherà 31 concessionarie Dacia, trasformate per l'occasione in ambienti esperienziali ispirati all'off-road.

L'allestimento combina tecnologia, luce e materiali per ricreare un'atmosfera che richiama il deserto in chiave contemporanea, coinvolgendo pubblico, creator e appassionati. Cuore dell'esperienza è il simulatore Sandrider in scala 1:1, progettato per riprodurre fedelmente la vettura protagonista della recente Dakar. I partecipanti possono mettersi al volante e affrontare una prova a tempo su un tracciato virtuale, vivendo in prima persona l'adrenalina della competizione e misurandosi in una sfida che premia precisione e velocità.

All'evento di lancio hanno preso parte anche Sébastien Loeb ed Édouard Boulanger, vincitori del Rallye di Portogallo 2026, contribuendo a rafforzare il legame tra Dacia e il motorsport e a rendere ancora più coinvolgente l'esperienza. Il tour si articolerà in 31 tappe, ciascuna della durata di tre giorni, offrendo al pubblico la possibilità di competere per il miglior tempo a livello nazionale.

In palio, per il vincitore, un viaggio a Los Angeles per due persone con accesso ai The Game Awards, tra gli appuntamenti più rilevanti a livello globale per il mondo del gaming e dell'innovazione. ''Sandrider Experience nasce per portare lo spirito della Dakar nel territorio dell'esperienza e del gaming, dove emozione e sfida diventano centrali - ha detto dichiara Rosa Sangiovanni, direttore Marketing Dacia Italia -. È il nostro modo di avvicinare Dacia a una nuova audience di gamer, creando una connessione autentica con chi sceglie i brand che sanno coinvolgere, sorprendere e parlare il loro linguaggio''.