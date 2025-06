Dacia avvia partnership con l'Ambasciata di Romania in Italia. Tocci: «Bigster simbolo di un'evoluzione che non dimentica le radici»

Prende il via una nuova partnership tra Dacia Italia e l'Ambasciata di Romania nel nostro Paese. L'intesa è stata annunciata nel corso di un evento che si è svolto nei giardini dell'Ambasciata di Romania a Roma e che ha riunito istituzioni, impresa e cultura, celebrando il legame profondo tra il marchio automobilistico e le sue origini romene. La serata è stata aperta dal discorso dell'Ambasciatrice Gabriela Dancău che ha accolto con entusiasmo la nuova alleanza: 'La partnership tra l'Ambasciata di Romania e Dacia Italia non solo promuove un prodotto ma celebra lo spirito europeo caratterizzato della competitività e dal libero scambio. Dacia Bigster esprime in modo simbolico i progressi dell'economia romena negli ultimi tre decenni: più grande, più innovativa, più competitiva'. A fargli eco il managing director di Dacia Italia, Guido Tocci, che ha sottolineato come questa collaborazione rappresenti un ritorno alle origini e un rafforzamento dell'identità del brand: «Dacia è un marchio che, anche dopo l'acquisizione da parte del Gruppo Renault nel 1999, ha mantenuto un legame fortissimo con la Romania. A Mioveni, vicino a Pitești, si trova il cuore pulsante della nostra produzione, uno stabilimento attivo dal 1968 che oggi impiega circa 7.000 persone e produce ogni anno 350.000 veicoli, distribuiti in 44 Paesi su 4 continenti».

L'evento è stato arricchito dall'esposizione di una Dacia Bigster, il modello che segna l'ingresso del brand in un segmento strategico, pensato per chi ama i lunghi viaggi e per i clienti business. 'Bigster rappresenta la nostra visione di un'auto solida, confortevole e affidabile. È il simbolo di un'evoluzione che non dimentica le radici', ha aggiunto Guido Tocci. Il sito produttivo di Mioveni è uno dei più avanzati del Gruppo Renault, grazie a investimenti che negli ultimi anni hanno superato i 35 milioni di euro per l'ottimizzazione dei processi produttivi. L'impianto lavora su tre turni giornalieri e utilizza tecnologie all'avanguardia, come i carrelli a guida autonoma per la movimentazione tra le 468 postazioni di lavoro. Lo scorso aprile è stato raggiunto il traguardo di 8 milioni di veicoli prodotti presso questo stabilimento all'avanguardia, culla storica del brand. Anche il Design Center di Bucarest, dove nascono le linee distintive dei modelli Dacia, è un fiore all'occhiello del marchio e rappresenta un riferimento nel legame che c'è tra Dacia e le sue origini romene.

Un laboratorio moderno, dinamico e innovativo, che riflette la trasformazione urbana e culturale che la capitale romena ha messo in atto negli ultimi anni. Qui lavorano 35 professionisti che arrivano da 4 nazionalità differenti che contribuiscono a rendere Dacia un marchio sempre più apprezzato per il suo stile. In Italia, Dacia è oggi il brand più venduto nel mercato retail, posizione confermata sia nel 2023 che nel 2024. Un successo costruito su una proposta di valore concreta, intelligente e sempre più attrattiva anche dal punto di vista del design. Questa partnership con l'Ambasciata di Romania rappresenta un nuovo capitolo per Dacia Italia, che intende continuare a valorizzare le proprie radici e a costruire ponti tra culture, persone e territori.