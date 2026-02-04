Dacia Bigster, le avventure outdoor nel Dna. Pack Sleep, tetto panoramico e soluzioni intelligenti che semplificano la vita

Dacia Bigster porta lo spirito outdoor del marchio nel segmento C con un suv pensato per chi ama viaggiare, esplorare e condividere esperienze all'aria aperta senza rinunciare alla concretezza. Design essenziale, protezioni robuste e materiali resistenti caratterizzano un modello progettato per affrontare anche percorsi lontani dall'asfalto, mantenendo affidabilità e praticità come tratti distintivi. Bigster è dotato di soluzioni intelligenti che semplificano la vita quotidiana e le avventure outdoor. Tra queste spiccano le barre da tetto modulari Dacia, di serie sulla versione Extreme, capaci di trasformarsi rapidamente da longitudinali a trasversali senza necessità di componenti aggiuntivi. Debutta inoltre il primo tetto panoramico apribile Dacia, lungo 120 centimetri, che garantisce maggiore luminosità all'interno dell'abitacolo.

Pensato come un vero e proprio campo base mobile, Bigster può essere arricchito dagli accessori InNature, sviluppati appositamente per l'outdoor. Il Pack Sleep consente di trasformare l'abitacolo in un letto matrimoniale, integrando al tempo stesso spazio di carico e un pratico tavolino. A completare l'offerta ci sono la tenda da portellone, che amplia lo spazio abitabile, e il portapacchi da tetto per aumentare la capacità di carico nelle attività all'aria aperta. L'attenzione alla robustezza si riflette anche nella carrozzeria e negli interni. Le protezioni esterne in materiale riciclato e non verniciato Starkle proteggono il veicolo da graffi e piccoli urti, mentre l'abitacolo utilizza materiali resistenti e facilmente lavabili, ideali per famiglie, amici e animali domestici. La versione Extreme offre rivestimenti specifici, tappetini in gomma e soluzioni pensate per durare nel tempo e affrontare ogni condizione.