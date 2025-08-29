Dacia Bigster, un listino “accattivante” e tanta sicurezza con il pieno di Adas

La Dacia Bigster ha un prezzo di listino che parte da 24.800 euro per la 1.2 a benzina mild hybrid da 140 cv, lo stesso richiesto per la GPL. Per la full hybrid ne servono poco più di 29.000 mentre la versione 4x4 a benzina mild hybrid da 130 cv parte da meno di 27.000. Gli allestimenti disponibili sono tre o quattro a seconda della motorizzazione scelta. Tra le principali concorrenti le auto del Gruppo DR (DR6, EVO 6, Sportequipe 6GT, Tiger Six); le più piccole Citroën C3 Aircross e Opel Frontera, e le più blasonate Hyundai Tucson, Kia Sportage e Nissan Qashqai.

Il nome Bigster richiama il modello precedente Duster, con le prime tre lettere (BIG, grande) ad attirare l’attenzione sulle dimensioni dell’auto, che è la più grande tra le Dacia fin qui prodotte (4,57 metri, contro i 4,55 della Jogger a 7 posti) e la prima schierata dalla Casa rumena nel segmento C. Tra le particolarità tutte da scoprire, alcune parti della carrozzeria pre-verniciate, per ridurre costi ed emissioni, e l’uso dello Starkle, innovativo materiale riciclato e riciclabile, montato allo stato grezzo e perciò dall’effetto estetico particolare.

Tra i pregi della nuova Dacia Bigster spicca la disponibilità dei più diffusi ADAS come frenata d’emergenza automatica, sorveglianza attenzione del guidatore, mantenimento corsia, monitoraggio angolo cieco, cruise control adattivo, assistenza alla guida in discesa off-road, parcheggio assistito, riconoscimento segnaletica, parking camera e commutazione automatica dei fari. A proposito di fari, spicca la particolarità degli abbaglianti alogeni e non a Led (a differenza degli anabbaglianti).