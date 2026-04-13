Jogger aggiorna i sistemi di assistenza alla guida. La “tuttofare” Dacia aumenta la dotazione tecnologica puntando su sicurezza e comfort

Dacia Jogger rafforza la propria vocazione familiare e versatile aggiornando la dotazione tecnologica e puntando su sicurezza e comfort grazie a una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida e nuove soluzioni per la vita a bordo. Il modello, capace di ospitare fino a sette passeggeri, unisce le caratteristiche di station wagon, multispazio e Suv, offrendo abitabilità, robustezza e una guida stabile anche nei lunghi viaggi.

In questo contesto si inserisce l'introduzione di nuovi sistemi Adas che elevano il livello di sicurezza attiva e passiva. Tra i principali dispositivi figurano la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il mantenimento attivo della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità, il monitoraggio dell'attenzione del conducente e i sensori di parcheggio, oltre ai rilevatori di pioggia e luminosità.

Elemento distintivo è il pulsante 'My Safety', che consente al conducente di richiamare rapidamente le impostazioni preferite dei sistemi di assistenza, semplificando l'utilizzo delle tecnologie di bordo. Accanto alla sicurezza, Jogger punta anche sul comfort e sulla praticità. Tra le dotazioni figurano prese Usb-C anteriori e posteriori, climatizzazione automatica, accesso keyless, sistema di infotainment compatibile con smartphone e ricarica wireless opzionale. Non manca un'attenzione particolare alla versatilità e per chi ama viaggiare e vivere esperienze all'aria aperta è disponibile il Pack Sleep, che permette di trasformare la parte posteriore dell'auto in una zona notte, ampliando ulteriormente le possibilità d'utilizzo.