Dacia mette insieme GPL, ibrido e 4x4: così cambiano Duster e Bigster

Dacia sceglie una strada diversa per evolvere il concetto di SUV a trazione integrale. Con il nuovo Hybrid-G 150 4x4, disponibile su Duster e Bigster, il marchio introduce una motorizzazione che combina benzina, GPL ed elettrico, puntando su autonomia elevata, consumi più contenuti e maggiore capacità sui fondi difficili. Un progetto che vuole rendere la tecnologia più concreta e utilizzabile ogni giorno. Giorgio Contu, Communication Manager di Dacia, definisce infatti questo sistema «un condensato di tutte le tecnologie disponibili oggi sulla gamma Dacia». Una sintesi che racconta bene l’obiettivo del brand: unire efficienza, versatilità e semplicità d’utilizzo. I dati tecnici e prestazionali sono tratti dal materiale Dacia fornito.

Il 4x4 diventa elettrico La vera novità è nella gestione della trazione integrale. Al posto del tradizionale albero di trasmissione, il retrotreno viene gestito da un motore elettrico dedicato, capace di intervenire immediatamente quando serve più aderenza. La risposta rapida della coppia elettrica migliora il comportamento su neve, sterrati e fondi a bassa aderenza, soprattutto alle basse velocità. Il sistema lavora fino a 140 km/h e può disattivare automaticamente il retrotreno quando il 4x4 non è necessario, riducendo attriti e consumi. Una soluzione pensata per rendere la guida più fluida, efficiente e intuitiva.

Tre alimentazioni in una sola motorizzazione Il sistema abbina un motore 1.2 tre cilindri mild hybrid 48V da 140 CV a un motore elettrico posteriore da 31 CV, per una potenza complessiva di 154 CV. Il tutto viene gestito da un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, insieme a un cambio dedicato a due marce per il motore elettrico. La doppia alimentazione benzina/GPL continua a essere uno degli elementi chiave della strategia Dacia: con due serbatoi da 50 litri, l’autonomia complessiva può arrivare fino a 1.500 kmnel ciclo WLTP. Un dato che rafforza la vocazione pratica del progetto, soprattutto per chi percorre molti chilometri.

Efficienza e costi sotto controllo La batteria agli ioni di litio da 0,84 kWh si ricarica automaticamente durante la marcia grazie alla frenata rigenerativa. In città, secondo Dacia, Duster e Bigster Hybrid-G 150 4x4 possono viaggiare fino al 60% del tempo in modalità elettrica, migliorando comfort acustico e fluidità. I consumi dichiarati partono da 7,1 l/100 km a GPL e 5,9 l/100 km a benzina, mentre le emissioni di CO₂ partono rispettivamente da 115 g/km e 133 g/km nel ciclo WLTP. Il marchio dichiara inoltre una riduzione del TCO fino al 30% rispetto a un sistema 4x4 tradizionale.

Duster e Bigster, due anime della stessa idea Su Duster, questa tecnologia rafforza l’identità di SUV compatto e resistente che ha reso il modello uno dei punti di riferimento del segmento. Su Bigster, invece, il nuovo Hybrid-G 150 4x4 punta a valorizzare spazio, comfort e attitudine al viaggio, mantenendo però una forte anima outdoor. Due modelli differenti, ma accomunati dalla stessa filosofia: offrire una mobilità più accessibile, concreta e adatta sia alla città sia ai percorsi lontani dall’asfalto. Dacia continua così a costruire una propria idea di elettrificazione, lontana dagli eccessi e più vicina all’utilizzo reale.