Dacia Spring, non solo il nuovo look. Una iniezione di tecnologia e materiali più accattivanti per puntare in alto

Se l’aspetto esterno è stato solo aggiornato, adeguandolo al rinnovato stile di tutta la gamma Dacia, all’interno la plancia della nuova Spring è stata completamente reinventata. Questo allo scopo di armonizzarla con il nuovo design interno del marchio, che si distingue per l’architettura molto più orizzontale, ma anche per incorporare la nuova gamma di display digitali. La nuova Spring è dotata, dunque, di un cruscotto digitale personalizzabile con driver display da 7” su tutte le versioni e, nei livelli di allestimento superiori, di un grande display multimediale da 10”. I colori e i materiali dell’abitacolo sono stati rivisitati per offrire una maggiore qualità, ma riducendo al minimo la varietà per contenere i costi.

La praticità è al centro del progetto. Per esempio, il grande touchscreen multimediale è stato posizionato più in alto per ottimizzare l’ergonomia. E la grafica del cruscotto digitale personalizzabile, dotato di driver display da 7”, è stata concepita per essere semplice ed intuitiva e consentire di accedere velocemente alle informazioni fondamentali. Apprezzabili (ma si poteva fare qualcosina in più) le modifiche apportate rispetto al modello di prima generazione in funzione dell’ergonomia del posto di guida: il sedile è regolabile in lunghezza ma non in altezza e il volante adesso si può muovere in senso verticale (prima era fisso) ma non è adattabile in profondità. La nuova messa a punto del servosterzo elettrico assicura comunque una maggiore precisione di azionamento e ritorno del volante stesso.

Il volume di carico è il migliore della categoria. Con 308 litri, che diventano addirittura 1.004 litri con i sedili posteriori ripiegati, il bagagliaio è più spazioso di quello delle competitor di dimensioni simili e si pone allo stesso livello di quello dei modelli del segmento B. Inoltre, anche i vani portaoggetti supplementari (doppio vano sul cruscotto, tasche nelle portiere) con un volume complessivo di circa 33 litri, superano gli standard del segmento A. Se non bastasse, il vano situato sotto al cofano anteriore aggiunge altri 35 litri di volume utile, e la nuova Spring può contare inoltre sugli innovativi punti di aggancio YouClip, compatibili con gli accessori progettati da Dacia da utilizzare come supporto per borse, smartphone e altro.

Presente di serie dal livello Expression, spicca il Media Control, sistema gestibile con i comandi al volante che permette di visualizzare le informazioni multimediali e le chiamate telefoniche sul cruscotto digitale. Comprende anche due altoparlanti, connessione Bluetooth e porta USB, mentre con il touchscreen centrale da 10” si gestiscono anche le funzionalità Apple CarPlayTM e Android AutoTM.

Arricchiscono l’equipaggiamento dispositivi ADAS come la frenata automatica d’emergenza, con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto, riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità, assistenza al parcheggio, segnale di frenata d’emergenza, avviso di superamento della corsia, monitoraggio dell’attenzione del conducente e chiamata d’emergenza. Per facilitare la vita dei suoi clienti, Dacia ha aggiunto anche l’ingegnoso pulsante My Safety, che permette di accedere velocemente alla configurazione degli ADAS preferiti.