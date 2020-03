Svelata Spring Electric. Prove di elettrico low cost con il concept Dacia

Alla fine anche Dacia ha ceduto all'elettrico, ma con i canoni e le specificità tipiche del marchio. Che fa del rapporto qualità convenienza il suo punto di forza. La nuova Spring è in realtà una showcar, ovvero una concept molto vicino alla versione definitiva. Vettura che mette in campo tutto il potenziale offerto dalla tecnologia disponibile all'interno del Gruppo Renault. Ecco perché i tratti distintivi di questo Urban Crossover rimandano a vetture come la Kwid e la City K-Ze. Da cui sostanzialmente riprende la forme e le dimensioni. Infatti la Spring rientra di diritto nel segmento delle auto compatte, vantando una lunghezza di soli 3,7 metri, ma assicurando allo stesso tempo l'abitabilità per 4 persone.

Oggi si presenta con carrozzeria in tinta pastello Grigio chiaro arricchita da nuance Orange Fluo opache, e componenti di rifinitura (passaruota, barre del tetto, modanature sulla parte bassa delle porte) inseriti nella carrozzeria, contando su una importante altezza libera dal suolo, ski di protezione integrati ai paraurti anteriori e posteriori. All’anteriore, i proiettori Full LED sono ripartiti su due livelli: una linea orizzontale nella parte superiore e 4 elementi grafici integrati nel paraurti. Al posteriore, i 4 fari, a loro volta Full LED, formano una doppia Y.

Non sono state diramate specifiche tecniche, se non che l'autonomia nel ciclo WLTP dovrebbe aggirarsi attorno ai 200 km. Non si può escludere che il comparto elettrico sia il medesimo della City K-Ze, ovvero motore elettrico da 45 cv e batterie da 28,5 kWh.