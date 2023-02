Dacia Spring ha punteggio più alto nei test del Green NCAP 2022. Prestazioni ambientali migliori di Tesla Model 3 al 2° posto

Dacia Spring è la vettura con la miglior valutazione complessiva nei test Green NCAP del 2022, che forniscono risultati in merito alle prestazioni ambientali delle auto in commercio. La city car elettrica ha ottenuto cinque stelle superando altre auto a batteria. Nello specifico, la Dacia Spring ha ricevuto un punteggio complessivo di 9,9, dietro di lei si è classificata la Tesla Model 3 con 9,8, mentre la NIO eT7, la Renault Megane E-Tech e la Cupra Born non sono andate oltre un risultato di 9,6. Anche l’Audi Q4 e-Tron e la Hyundai IONIQ 5 hanno maturato prestazioni a cinque stelle, ma i risultati relativi all’efficienza energetica sono stati determinanti per il punteggio complessivo.

Come altri veicoli elettrici, la Dacia Spring ha ottenuto i massimi risultati nel Clean Air Index, nel Greenhouse Gas Index, oltre ad un ottimo 9,8 nell’Energy Efficiency Index. La combinazione tra il propulsore elettrico ed il peso contenuto, le ha consentito di ottenere il massimo dei voti in tre test su quattro, con un consumo di energia inferiore alla soglia massima di punteggio di Green NCAP. Aleksandar Damyanov, responsabile tecnico di Green NCAP, ha dichiarato: «Con questo straordinario risultato la Dacia Spring stabilisce uno standard per l’industria». Per il 2023, la prima serie di risultati relativi alle auto a benzina ha emesso le seguenti valutazioni: Kia Picanto 3 stelle, BMW serie 2 Active Tourer 2,5 stelle, VW Touran 2 stelle. Mentre la Opel/Vauxhall Mokka diesel ha ottenuto 3 stelle.