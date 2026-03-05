Dacia Striker, il nuovo crossover "wagon" compatto dal carattere deciso sarà svelata il 10 marzo

Un nome che punta dritto all'obiettivo. Dacia ha annunciato Striker, la nuova denominazione di un modello che entrerà a far parte della gamma del marchio e il cui design sarà svelato ufficialmente il prossimo 10 marzo. La scelta del nome non è casuale. La desinenza «ER», già presente in modelli come Dacia Duster, Dacia Jogger e Dacia Bigster, colloca immediatamente il nuovo veicolo all'interno della famiglia stilistica e identitaria del costruttore. Un elemento linguistico ormai riconoscibile che contribuisce a rafforzare la coerenza della gamma. Striker, spiegano dalla casa, nasce da un riferimento diretto all'espressione universale «fare strike», cioè colpire il bersaglio o centrare l'obiettivo.

Altamente evocativo, trae ispirazione dagli anni '80 e richiama precisione, determinazione e spirito di sfida, valori che il marchio intende trasmettere con questo nuovo progetto. Il nome è stato scelto per la sua forza fonetica: breve, facile da pronunciare in diverse lingue e capace di trasmettere immediatamente energia e carattere. Un'identità sonora decisa che riflette l'ambizione del brand e la personalità del modello. Secondo Dacia, Striker incarna l'idea di un'auto robusta, versatile e pronta all'avventura, pensata come compagno di viaggio affidabile nella vita quotidiana ma anche nelle esperienze fuori porta.

Un veicolo capace di combinare praticità e spirito dinamico, nel solco della filosofia del marchio del gruppo Renault Group. Anche il design, che sarà svelato nei prossimi giorni, promette di riflettere questa identità. Il nuovo modello, anticipa l'azienda, esprimerà un linguaggio stilistico essenziale ma ricco di personalità, con linee capaci di trasmettere energia positiva, semplicità e concretezza, elementi chiave dell'evoluzione più recente del marchio.