Dacia Striker, così si chiamerà l’inedita station wagon di segmento C di Dacia. Le prime immagini

Si chiamerà Striker l’inedito modello che arricchirà la gamma di Dacia con una station wagon di segmento C che si posizionerà poco al di sotto della Jogger anticipando l’altra grande novità prevista nel corso dell’anno rappresentata dalla piccola elettrica nota con il nome provvisorio di Evader.

La Striker era invece nota con il nome in codice di C-Neo, ad indicare il fatto di essere un modello non preesistente nella gamma e destinato al segmento C, una fascia alla quale Dacia già offre ampia copertura con la già citata Jogger, il suv Bigster e in parte anche con la Duster.

Tutti nomi che finiscono con ER desinenza che, come affermato dal comunicato ufficiale, permetterà di identificare la Striker immediatamente come una Dacia attraverso un suono forte, veloce e facile da imparare. Inoltre in inglese striker indica qualcosa o qualcuno che colpisce e lascia il segno.

Le immagini qui pubblicate sono ricavate dal filmato pubblicato da Dacia e che fornisce alcuni sprazzi sugli elementi di stile che caratterizzeranno la Striker, in particolare le luci posteriori tripartite avvolgenti e la fascia con il nome Dacia che le unisce con trama formata da piccoli tratti obliqui.

La Dacia Striker avrà una lunghezza di 4,5 metri, un abitacolo a 5 posti e un abbondante spazio interno sia per gli occupanti sia per i bagagli. La gamma motori dovrebbe comprendere il 3 cilindri 1.2 con l’immancabile bifuel GPL, anche mild-hybrid con trazione integrale e cambio automatico, e l’1.8 full hybrid che sta trovando ampio spazio su numerosi modelli del gruppo Renault.