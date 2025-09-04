​Dacia, su Duster e Bigster arriva l'hybrid-G 150 4x4. Prestazioni, versatilità e consumi ridotti con il Gpl

La gamma di motori di Duster e Bigster si amplia con l'hybrid-G 150 4x4 su entrambi i modelli. Questa motorizzazione ibrida 4x4 bi-fuel benzina/Gpl offre al tempo stesso prestazioni, versatilità e consumi ridotti. Abbina la potenza del motore 1.2 litri mild-hybrid 48V da 103 kW (140 cv) all'anteriore con quella del motore elettrico posteriore che eroga fino a un massimo di 23 kW (31 cv). La potenza massima combinata erogata è pari a 113 kW (154 cv) con una coppia di 230 Nm per il motore termico e fino a 87 Nm per il motore elettrico. Il motore termico è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti con comandi al volante, mentre il motore elettrico ha un cambio a due marce, il tutto disinnestabile. Il vantaggio del cambio a due marce abbinato al motore elettrico posteriore è quello di garantire un'elevata coppia alle ruote a bassa velocità in prima, ma anche di far girare il motore elettrico meno rapidamente ad alta velocità, sfruttando l'ampia copertura di trazione del retrotreno fino a 140 km/h.

La modalità in folle (disinnesto della frizione) consente di eliminare le perdite per attrito su strada per un maggior controllo dei consumi nella modalità a 2 ruote motrici. Inoltre, i cambi del sistema a doppia frizione possono essere effettuati anche con i comandi al volante. Grazie alla batteria agli ioni di litio 48V da 0,84 kWh, che si ricarica da sola in fase di decelerazione e frenata, e al motore elettrico collegato alle ruote posteriori, è possibile effettuare numerosi spostamenti in modalità 100% elettrica. In ciclo urbano, Duster e Bigster hybrid-G 150 4x4 possono circolare fino al 60% del tempo in modalità 100% elettrica. Questo motore ibrido 4x4 bi-fuel, offerta unica sul mercato, consente di risparmiare grazie al Gpl, il cui prezzo al litro è storicamente contenuto (0,703 euro/l in Italia nel mese di agosto 2025). Questa tecnologia permette di ridurre il TCO del 30% e le emissioni di CO2 di 20 g in media rispetto all'attuale offerta del mild hybrid 130 4x4. I due serbatoi da 50 litri di benzina e 50 litri di Gpl garantiscono un'autonomia fino a 1.500 km (ciclo Wltp, per Duster) senza necessità di rifare il pieno.

La trazione integrale, assicurata dal motore elettrico posteriore, presenta due rapporti del cambio per ottimizzare la copertura dell'uso 4x4 da 0 a 140 km/h, un retrotreno disinnestabile per ridurre l'attrito (con conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2), una coppia immediatamente disponibile non appena l'avantreno rileva una perdita di aderenza. Duster e Bigster offrono inoltre 6 modalità di guida abbinate a queste motorizzazioni che consentono di adattarsi a tutte le situazioni. La nuova motorizzazione sarà disponibile entro fine anno su Duster e Bigster. In questo modo, la gamma sarà composta da motori tutti conformi alla normativa Eu6e bis: il motore hybrid 155 (che sostituisce l'hybrid 140), il motore mild hybrid 140 (al posto del mild hybrid 130), il motore Eco-G 120 che sostituisce l'Eco-G 100.