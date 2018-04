“Dacia The Auction”, Udinese in campo con 11 maglie storiche diverse per realizzare i sogni dei tifosi

UDINE - L’Udinese calcio è scesa in campo ieri con 11 maglie, tutte diverse, appartenute a passate stagioni del club. Le casacche sono state battute all’asta durante la partita da Ciro Ferrara per realizzare i «sogni nel cassetto» dei tifosi bianconeri proprietari delle divise. È « Dacia The Auction» l’iniziativa inedita ideata dallo sponsor e Udinese calcio che è stata realizzata in occasione della gara di campionato tra Udinese e Lazio. Le undici divise sono state realizzate da HS Football riprendendo il design di alcune vecchie maglie dell’Udinese. Nel corso della partita l’ex calciatore Ciro Ferrara ha tenuto un’asta su Catawiki.it per venderle al miglior offerente.

All’esito dell’asta, il valore raggiunto dalle diverse maglie contribuirà alla realizzazione del «sogno» abbinato a ciascuna di esse dai tifosi proprietari delle maglie che spaziano dall’apertura di un’attività commerciale a progetti che uniscono passione imprenditoriale e sensibilità sociale, ad iniziative a favore della collettività. La maglia venduta al prezzo più alto (1.600 euro) è stata quella indossata da Jakub Jankto: i soldi andranno a Michela Bonan, che realizzerà un libro sulla storia degli opifici di Udine. La seconda più costosa – indossata da Jens Stryger Larsen – è stata venduta per 1.100 euro: serviranno a finanziare il progetto di Virginia Yessica Sevilla per la realizzazione di una “casa famiglia” per anziani e ragazzi diversamente abili.