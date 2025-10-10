Dacia, una ventata di novità a partire da Sandero, Sandero Stepway e Jogger. Adottano per primi nuova firma luminosa

L'evoluzione Dacia non conosce soste. La casa romena rinnova Sandero, Sandero Stepway e Jogger, modelli fondamentale all'interno della gamma, rendendoli ancora più funzionali, sicuri ed eco-smart. A conferma della centralità di queste vetture, Dacia ha pubblicato alcuni numeri: Sandero è l'auto più venduta a privati in Europa dal 2027 e nel 2024 ha conquistato il traguardo di 300.000 unità vendute in un anno. Mentre Jogger è il secondo veicolo più venduto nel segmento C in Europa, suv esclusi, nel 2024, con 96.440 unità, ossia +2,4% rispetto al 2023. Sulla base del valore che questi modelli hanno per il mercato, Dacia ha deciso di introdurre alcune novità proprio, tra cui la nuova firma luminosa collegata all'inedita calandra e costituita da una T rovesciata a Led posizionata sopra i nuovi fari, in modo da consolidare il senso di solidità dell'auto e l'identità. Sul fianco si notano gli ampi passaruota con le protezioni in Starkle, materiale contenente il 20% di plastica riciclata.

Nella zona posteriore, invece, l'inedito design dei fari «pixel» a Led accentua la personalità di Sandero, Sandero Stepway e Jogger, dove su quest'ultima sembrano prolungare il lunotto del portellone posteriore. Il motivo a T rovesciata viene riproposto anche negli interni, dove viene riproposto sulle bocchette dell'aria presenti sul cruscotto. La gamma motori comprende novità e conferme: nuova motorizzazione Hybrid 155, già vista su Bigster, è ora disponibile anche su Jogger, sostituendo il precedente Hybrid 140, e, alla fine del 2026, lo sarà anche su Sandero Stepway. Inoltre, la gamma motori di Sandero Streetway , Sandero Stepway e Jogger Eco-G 120 comprende anche un nuovo motore turbo bi-fuel a 3 cilindri e 1.2 litri da 120 CV. Infine, Dacia ha elevato la potenza del motore turbo benzina a 3 cilindri 1.0 litro di Sandero Streetway, che passa a 100 CV dai 90 precedenti.