Dacia Zen, ora la garanzia ha una marcia in più. Programma allarga il periodo di copertura sulle parti meccaniche

La filosofia del 'Value for Money' di Dacia si evolve e si arricchisce di nuove soluzioni, a cominciare dal recente programma Dacia Zen, pensato per affiancare all'essenzialità dei modelli della gamma Dacia, un nuovo servizio studiato appositamente per la serenità del cliente. Senza costi aggiuntivi, infatti, il cliente che svolga la manutenzione programmata annuale presso i membri della rete Dacia potrà usufruire, successivamente al termine della garanzia convenzionale offerta con l'acquisto del veicolo, di un'ulteriore copertura sulle sue parti meccaniche.

Dacia Zen ha una validità fino a 12 mesi o 30.000 km ed è rinnovabile di anno in anno, fino al 6° anno dalla data di immatricolazione del veicolo o entro 120.000 km, effettuando il tagliando alle scadenze previste dal programma di manutenzione. Con Dacia Zen il veicolo potrà quindi beneficiare di una copertura massimo fino al settimo anno di vita o 150.000 km di percorrenza. A poco più di un anno dal lancio del programma in Italia, Dacia Zen è stata attivata già su 50.000 veicoli.