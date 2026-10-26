Dai motori al cielo: Roma si accende con lo show di freestyle e paracadutisti: “Famiglie in Festa” e “October Sport”

L’acqua è diventata un palcoscenico per le acrobazie dei motori, il cielo si è aperto alla precisione dei paracadutisti e il Parco Centrale del Lago dell’Eur si è trasformato in una grande arena dello sport. Migliaia di cittadini, famiglie, giovani e Over 65 hanno animato da venerdì 23 a domenica 25 ottobre il lungo weekend romano che ha riunito «Famiglie in Festa – Festa dello Sport, Inclusione, Benessere e Partecipazione» e «October Sport Roma 2026 – Terra, Acqua, Cielo», due manifestazioni differenti ma unite dall’obiettivo di avvicinare il maggior numero possibile di persone allo sport.

Una tre giorni in cui partecipazione e spettacolo hanno viaggiato insieme, con il Lago dell’Eur protagonista delle esibizioni di freestyle in moto d’acqua e il cielo teatro di un appuntamento di grande impatto visivo. Accanto alle attività sportive aperte al pubblico, spazio anche all’inclusione, alla prevenzione sanitaria, alla formazione dei ragazzi e alla valorizzazione del territorio.

Mariani, il freestyle mondiale accende il Lago dell’Eur. Tra le attrazioni più spettacolari di October Sport Roma 2026 c’è stato il freestyle in moto d’acqua, con Roberto Mariani, campione italiano, europeo e mondiale della specialità. Le sue evoluzioni hanno richiamato l’attenzione del pubblico, mettendo in mostra tecnica, controllo del mezzo e capacità acrobatica in una disciplina in cui la potenza del motore si combina con l’abilità del pilota. Il freestyle ha rappresentato uno dei momenti più dinamici della manifestazione, portando in primo piano il volto più adrenalinico della motonautica.

Non soltanto velocità, ma anche precisione e spettacolo, con manovre che hanno trasformato la superficie del lago in una pista naturale per le esibizioni. Il programma di October Sport, promosso da ASD CSR Promotion, ha proposto prove, gare e dimostrazioni. Il pubblico ha potuto avvicinarsi a numerose discipline acquatiche, dalle attività con le moto d’acqua, con gommoni e motoscafi alla vela, dal motosurf alla canoa, fino al dragon boat. Un’occasione per conoscere da vicino mezzi, tecniche e potenzialità sportive del lago, in un contesto che ha affiancato allo spettacolo la divulgazione.

Lo Sky Show: cinque paracadutisti dalla quota alla piattaforma galleggiante. Dall’acqua lo sguardo si è spostato verso il cielo con l’October Sport Sky Show, uno degli appuntamenti più suggestivi del weekend. Cinque paracadutisti della Società Sportiva Lazio si sono lanciati da un Pilatus PC6 con l’obiettivo di raggiungere una piattaforma galleggiante appositamente allestita sulle acque del lago. Protagonisti dell’esibizione sono stati gli atleti della squadra di tuta alare Luca Sala, medaglia di bronzo nella prova individuale di velocità ai Mondiali 2026 in California, Giuseppe Roggio e Alessio Spina, insieme a Giuseppe Tresoldi e Giorgio Squadrone, storici campioni della Nazionale italiana di precisione in atterraggio.

Un gruppo di assoluto rilievo, che vanta complessivamente otto titoli mondiali a squadre e uno individuale nella specialità della precisione in atterraggio. L’esibizione ha portato all’Eur un concentrato di esperienza, preparazione tecnica e abilità, con una prova che ha unito la spettacolarità del lancio alla necessità di raggiungere con precisione il punto previsto sull’acqua. A impreziosire ulteriormente lo Sky Show è stata la presenza di Giuseppe Tresoldi, protagonista il 2 giugno 2018 di uno storico lancio ai Fori Imperiali.

In quell’occasione atterrò con un grande Tricolore di 400 metri davanti alla tribuna presidenziale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro tra motonautica e paracadutismo ha sintetizzato il tema di October Sport, «Terra, Acqua, Cielo»: un percorso capace di accostare discipline diverse e di offrire al pubblico un’esperienza sportiva che va oltre la competizione, mettendo in evidenza preparazione, controllo e spettacolo.

Famiglie in Festa: oltre venti aree sportive e attività gratuite. Se October Sport ha acceso i riflettori sulle acrobazie sull’acqua e sulle esibizioni in cielo, «Famiglie in Festa» ha portato al centro la pratica sportiva accessibile a tutte le età. Promossa da ASD CAST SUB ROMA 2000, la manifestazione ha proposto un weekend dedicato allo sport, al benessere, all’inclusione e alla partecipazione, con oltre venti aree sportive e numerose discipline da provare gratuitamente.

Dall’arrampicata al calcio, dal volley al tennis, dal basket alle arti marziali, passando per il tiro con l’arco, gli scacchi, i giochi tradizionali e le attività di fitness e wellness, l’offerta ha coinvolto bambini, ragazzi, genitori, persone con disabilità e cittadini Over 65. L’obiettivo è stato quello di rendere lo sport un’esperienza condivisa, capace di creare occasioni di incontro tra generazioni diverse e di favorire la partecipazione anche di chi incontra maggiori difficoltà nell’accesso alle attività sportive.

Le aree dedicate alle diverse discipline hanno trasformato il parco in uno spazio di sperimentazione, dove avvicinarsi a nuove attività e riscoprire il valore del movimento. Le due manifestazioni hanno seguito programmi autonomi, ma hanno condiviso una visione comune: fare dello sport uno strumento di aggregazione, educazione e benessere, rafforzando il rapporto tra cittadini e spazi pubblici.

Studenti in campo, dallo sport alle opportunità professionali. Un ruolo importante è stato riservato anche ai giovani e alla formazione. Entrambe le iniziative hanno coinvolto studenti dei licei sportivi attraverso i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, consentendo ai ragazzi di affiancare gli staff organizzativi e di supportare le attività delle realtà partecipanti. Un’esperienza concreta per mettere in pratica le competenze acquisite a scuola e conoscere da vicino il lavoro necessario per organizzare manifestazioni sportive complesse.

Dalla gestione delle attività al supporto agli operatori, gli studenti hanno potuto osservare le diverse professionalità che concorrono alla riuscita di un evento e approfondire le possibili prospettive occupazionali legate al mondo dello sport. Nel programma di October Sport, il coinvolgimento delle scuole ha offerto anche l’opportunità di conoscere da vicino i mezzi, i piloti e i tecnici della motonautica, con approfondimenti dedicati alla sicurezza, alla formazione e al rispetto dell’ambiente.

Salute e prevenzione, la Croce Rossa insegna le manovre salvavita. Accanto alle attività sportive, il weekend ha dedicato spazio alla salute e alla prevenzione, con un polo informativo rivolto alla cittadinanza. La partecipazione della Croce Rossa Italiana ha permesso di organizzare dimostrazioni e lezioni pratiche sulle manovre di primo soccorso, sulla rianimazione cardiopolmonare e sull’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, il DAE. Un’iniziativa che ha ricordato l’importanza di conoscere le procedure corrette per intervenire in caso di emergenza e che ha affiancato alla dimensione spettacolare dello sport un messaggio concreto di responsabilità e attenzione verso gli altri. La prevenzione è stata così parte integrante di un programma che ha cercato di coniugare attività fisica, corretti stili di vita, informazione e sicurezza, rivolgendosi a un pubblico ampio e trasversale.

Il lavoro di rete tra associazioni e istituzioni. Il successo delle due iniziative è stato accompagnato dalla collaborazione tra associazioni sportive, enti di promozione, federazioni, istituzioni e realtà impegnate nella salute e nella formazione. Una rete di competenze che ha consentito di proporre attività differenti all’interno di un unico spazio, con l’obiettivo di renderlo sempre più fruibile e vivo per la collettività. «Famiglie in Festa», promossa da Roma Capitale e vincitrice dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina, è stata realizzata in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, con il supporto di EUR SpA e il patrocinio del Municipio IX Roma e del CONI Regionale Lazio. Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità e alla sostenibilità ambientale, con l’intento di favorire la partecipazione delle persone con disabilità e tutelare il patrimonio naturale che ospita le manifestazioni.

L’Eur al centro di un weekend che unisce sport e città. Il bilancio del lungo fine settimana è quello di una partecipazione ampia, capace di mettere insieme famiglie, appassionati, atleti, studenti e cittadini di diverse generazioni. Due percorsi complementari hanno animato il Parco Centrale e il Lago dell’Eur, alternando attività da praticare, momenti formativi e spettacoli di alto impatto. Le evoluzioni di Roberto Mariani e il lancio dei cinque paracadutisti della Lazio hanno rappresentato le immagini più spettacolari di October Sport, mentre le oltre venti aree sportive di Famiglie in Festa hanno dato spazio alla pratica condivisa e all’inclusione. Un fine settimana che ha mostrato come lo sport possa essere contemporaneamente spettacolo, educazione, prevenzione e occasione di crescita collettiva. E che ha confermato il potenziale del Parco Centrale e del Lago dell’Eur come luoghi di incontro e partecipazione, capaci di ospitare discipline differenti e di avvicinare la città al mondo dello sport.