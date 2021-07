Dal Gruppo Sermetra una piattaforma digitale per patenti e autoscuole

E’ una ‘rivoluzione gratuita’ quella messa in atto dal Gruppo Sermetra che ha lanciato la piattaforma ‘La Nuova Guida’ per chi deve conseguire la patente e per le autoscuole. mettendo a disposizione di utenti e imprese le potenzialità del digitale l’emergenza nazionale degli ultimi mesi ha accelerato molti dei processi già in atto. Ed ora con due click è possibile scaricare una App ed iniziare ad esercitarsi, seguendo tutorial con un linguaggio rapido e visuale. Attualmente una delle App più scaricate sugli store, la Quiz Patente 2021 La Nuova Guida, risulta aperta finora da oltre 9 milioni di utenti. Disponibile per Android e iOS, questa App consente all’allievo “digitale” di esercitarsi sugli argomenti dei quiz, simulando l’esame, effettuando giochi didattici, leggendo i commenti alla teoria o vedendo i video esplicativi.

Un prodotto sviluppato avendo piena consapevolezza di quali fossero le più apprezzate modalità didattiche delle nuove generazioni. La App consente inoltre di interagire con un’autoscuola, mandare messaggi o informarsi sulla teoria o sulle guide obbligatorie. La Nuova Guida è dunque la ‘piazza digitale’ dove si ritrovano gli allievi alle prese con la patente e consente loro di individuare la migliore autoscuola dove completare il percorso didattico iniziato in App. Uno strumento che consente all’alunno di orientarsi nella burocrazia del conseguimento della patente e all'autoscuola per incrementare la propria visibilità verso i potenziali nuovi clienti e distinguersi dalla concorrenza.

Inoltre, proprio in questi giorni, l’App Quiz Patente 2021 La Nuova Guida è stata inglobata in una piattaforma integrata, caratterizzata da ulteriori moduli che aiutano l’autoscuola a formare gli allievi grazie ad una didattica evoluta con video in 4K e lezioni personalizzate, interattive ed effettuabili da remoto, grazie ad un software sviluppato dal Gruppo Sermetra Holding, che è il principale system integrator per i professionisti della consulenza e della formazione nel mondo automotive.

“La piattaforma - spiega Luca Andreoli Presidente del Gruppo - è completamente gratuita, tanto per le autoscuole quanto per coloro che vogliono conseguire la patente. L’obiettivo è creare un luogo d’incontro, dove si sposino le esigenze di servizio dei futuri conducenti e quelle delle autoscuole di attirare nuovi clienti verso la formazione di qualità. Non da meno l’importanza di supportare questi operatori economici dopo un periodo particolarmente difficile con un calo generalizzato delle iscrizioni”.