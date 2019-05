Brembo, Daniele Schillaci nuovo ad. L'ex top manager Nissan al vertice dell'azienda leader degli impianti frenanti

ROMA - Daniele Schillaci è il nuovo amministratore delegato della Brembo. L’ex manager di Renault, Fiat, Toyota e Nissan torna dunque in patria e dal I luglio prossimo prenderà il posto di Andrea Abbati Marescotti alla guida della famosa azienda di Stazzano (BG) presieduta da Alberto Bombassei.

Dal Giappone con esperienza. Schillaci fa ritorno in Italia dopo una lunga parentesi all’estero che ha visto il suo punto più alto in Giappone presso la Nissan dove ha ricoperto contemporaneamente molteplici incarichi: Executive Vice President e membro dell’Executive Committee di Nissan Motor Corporation, Head of Global Sales& Marketing and Eletric Vehicles per tutti i brand dell’azienda (Nissan, Datsun, Infiniti), presidente della Regione Japan&Asia con responsabilità sulle attività di produzione, ingegneria, progettazione, vendite e marketing, amministrazione e finanza e Responsabile del progetto “Zero Emission Vehicles”, compreso il business legato alle batterie.

Un ingegnere manager. Un ingegnere dunque con spiccate doti gestionali e grandi attitudini strategiche, pronto a mettere la propria esperienza a disposizione di uno dei marchi italiani più famosi nel mondo del campo dell’automotive, numero uno riconosciuto nel campo degli impianti frenanti, ma vuole mantenere questa leadership anche con l’avvento della connettività, della guida autonoma e dell’elettrificazione. Sono questi i campi per i quali Schillaci porta un grande valore aggiunto mettendo la sua nuova azienda di valutare anche nuove opportunità di business e spingere ulteriormente l’internazionalizzazione di un’azienda fortemente globalizzata, ma con forti radici nel proprio territorio.

Un’azienda senza freni. Brembo opera già in 15 paesi di 3 continenti, ha 25 sedi tra stabilimenti e sedi commerciali e impiega 10.600 persone con un fatturato nel 2018 pari a 2,64 miliardi di euro ed è un gruppo che integra anche altri marchi quali Breco, AP, Bybre e Marchesini. Daniele Schillaci assumerà ufficialmente la carica dal I luglio e risponderà direttamente al vice presidente esecutivo, Matteo Tiraboschi.