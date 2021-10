Danimarca, Lamborghini Huracán corre a 237 km/h: confiscata dalla Polizia, per nuova legge va all’asta. Pagata 260mila euro poco prima

HELSINKI - La legge, si sa, va rispettata ma non ammette nemmeno ignoranza. Così la polizia danese ha agito nel pieno diritto multando una Lamborghini Huracán transitata a 237 km/h su un tratto di autostrada dove il limite di velocità era di 130, ma - con grande sorpresa del proprietario (un iraniano residente però in Norvegia) - ha anche applicato una norma in vigore dallo scorso 31 marzo e ha confiscato la supercar che verrà messa all’asta a favore dell’erario danese.

Secondo il quotidiano locale Nordjyske, l’uomo aveva acquistato l’Huracán poche ore prima in Germania per una cifra attorno a 260mila euro e stava tornando a casa in Norvegia. Sfortunatamente, ha scelto di affondare il pedale e sentir ruggire il V10 aspirato dell’ auto del Toro nel Paese sbagliato. In base a una nuova legge danese, emanata il 31 marzo, infatti la polizia può confiscare i veicoli dei conducenti ‘sconsideratì e venderli all’asta. La normativa si applica a tutti i veicoli idonei alla circolazione - siano essi autovetture, furgoni o camion - e indipendentemente dal possesso del veicolo da parte del conducente. Purtroppo tra i comportamenti considerati ”sconsiderati” dalla legge c’è, oltre alla guida in stato di ebbrezza, il superamento sulla normale viabilità dei 200 km/h.