David Schumacher, incidente in pista e frattura delle vertebre per il nipote di Michael

David Schumacher, nipote della leggenda della Formula 1 Michael Schumacher, si è fratturato la spina dorsale in un incidente horror in Germania. David Schumacher ha subito le ferite dopo una collisione con Thomas Preining durante l'evento DTM di sabato all'Hockenheimring. Entrambe le vetture stavano lottando per la posizione dopo il riavvio della safety car quando sono entrate in contatto alla curva numero otto, mandandole a sbattere contro le barriere prima di rimbalzare di nuovo sul circuito.

Il caos ha fatto perdere il controllo alla Porsche SSR di Dennis Olsen e i componenti del motore sono volati via dalla sua auto, come una palla di fuoco in pista. La Mercedes Winward di Schumacher e molti altri veicoli hanno subito gravi danni e la gara è stata fermata grazie alla bandiera rossa. Tutti i piloti coinvolti sono stati portati per controlli medici compreso Schumacher, 20 anni, figlio dell'ex pilota di Formula Uno Ralf. Tuttavia, ulteriori esami nel corso della settimana hanno rivelato che una vertebra lombare nella sua schiena si era fratturata.

Ralf Schumacher ha detto alla rivista Motorsport: «Quando David è tornato a casa, si lamentava ancora del mal di schiena. Abbiamo quindi deciso di andare in un ospedale di Salisburgo per fare una risonanza magnetica. Si è scoperto che una vertebra lombare era rotta. Secondo i medici curanti, questo significa una pausa di circa sei settimane per David».