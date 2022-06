De Silva arreda la nuova flotta ITA Airways. Negli A350 l'illuminazione della cabina cambia in base ai luoghi

MILANO - "Le sfide mi piacciono e questa mi ha portato in un mondo nuovo, mi ha anche divertito". Walter De Silva è uno dei car designer più noti a livello globale: dopo aver rivoluzionato lo stile Alfa Romeo con la 156, ha raggiunto il top nel gruppo Volkswagen fino a diventare responsabile di tutti i brand del colosso tedesco. Nel suo palmares ci sono oltre 120 automobili di successo, oltre a una collezione di premi prestigiosi tra cui il “Compasso d'oro” alla carriera assegnato dall'ADI, l'Associazione per il Disegno Industriale. Un Oscar mondiale.

La sfida di cui parla De Silva (che ora vive a Monaco di Baviera e guida una società indipendente) è la recente collaborazione con ITA Airways. La compagna nata dalle ceneri di Alitalia ha allestito durante la Design Week nel cuore glamour di Milano, via Della Spiga, un hub per presentare le più recenti novità: le iniziative di sostenibilità con l’introduzione nella flotta dei nuovi Airbus A350 con tecnologie che consentiranno di ridurre le emissioni di CO2, le uniformi realizzate dallo stilista Brunello Cucinelli, il catering curato dallo chef Enrico Bartolini e, soprattutto, il cabin interior design ideato da Walter De Silva. Che parla con entusiasmo del lavoro realizzato con Mario Antonioli: "Dovevamo rispondere alle indicazioni ricevute da ITA Airways per un progetto coerente con la brand identity della nuova compagnia di bandiera, che mettesse inevidenza il made in Italy. La cabina di un aereo, come ogni spazio in movimento, è un luogo da condividere che ruota sempre di più intorno ai viaggiatori, entrando direttamente e profondamente nello stato d’animo e nell’umore di ogni singola persona. L’uomo e il suo benessere sono dunque i protagonisti di questo nuovo progetto. L'ergonomia è prioritaria, sia per allestimenti di aerei nuovi sia per la ristrutturazione di queli già in funzione”.

L'esperienza automobilistica aiuta parecchio. “Il design è un linguaggio trasversale e universale – aggiunge De Silva - comprensibile a tutti, senza confini, senza retorica e senza divisioni. Processo e metodologia, che sono la sintesi del rapporto costante tra storia, conoscenza e innovazione, sono sempre presenti. Sono orgoglioso di aver messo a disposizione del settore aeronautico la mia esperienza".

Per il suo viaggio sopra le nuvole si è ispirato a una canzone cult di Gino Paoli, “Il cielo in una stanza”, con l’idea di ricreare all’interno del velivolo una sensazione piacevole ma sempre coerente con la modalità scelta per il viaggio.

"In questo campo, come nell'automotive, sono sempre più importanti l’ecosostenibilità e tutte le tecnologie che accompagnano la mobilità del futuro. Si devono scegliere anche colori e materiali naturali e sostenibili per trasmettere quella tipica sensazione di essere a casa a chiunque salga a bordo di un aereo di ITA Airways. Ho cercato di privilegiare la bellezza e l’eleganza, con particolare attenzione alla semplicità e al comfort, i punti di forza del made in Italy".

Materiali e colori sostenibili come lana e pelle, oltre all'ergonomia, sono punti cardinali nella realizzazione di una cabina luxury. "Non è così semplice – rivela il designer – per la complessità tecnica e i vincoli imposti dalla severa regolamentazione aeronautica. Omologare globalmente nuove tinte, ad esempio, comporta un processo burocratico di anni. Abbiamo scelto colori blu e sabbia, nelle sue varie sfumature assolutamente naturali, così come l’impostazione dell’illuminazione di bordo che cambia dolcemente, a seconda delle differenti situazioni. Sono state pensate diverse colorazioni di luce a seconda del luogo e del momento del volo. Colori caldi che con l’intervento di un’illuminazione smart applicata al benessere e al comfort del passeggero durante il viaggio, hanno il compito di rendere piacevole la permanenza a bordo, ricreando una tipica atmosfera mediterranea all’interno della cabina”.Lo "spazio esperienziale" ITA di Milano ha ospitato in sei giorni oltre 7mila visitatori, coinvolti dalla curiosità per le nuove cabine e gli eventi pilotati.