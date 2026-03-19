Defender Awards, ecco la fuoristrada Defender formato "wild" per Salviamo l'orso

Una Defender veramente selvaggia. Color verde brillante per essere davvero a contatto con la natura, a cominciare dal coloro prescelto, quella affidata all'ONG Salviamo l'orso, tra i 6 vincitori internazionali del contest Defender Awards.

Ecco in questi tempi non si può prescindere da scelte sostenibili, motivo per cui la Defender 110, quella che abbiamo guidato da Tivoli a Pettorano sul Gizio per i Defender Awards è disponibile anche in versione mild hybrid, dove la propulsione termica è affidata ad un diesel 3.0 litri che sviluppa 200 cv di potenza, aiutato da un motore elettrico a 48 Volt, che contribuisce a migliorare efficienza e fluidità di marcia, soprattutto nelle fasi di ripartenza. Questo oggi rappresenta oggi una sintesi moderna tra tradizione off-road e tecnologia avanzata, mantenendo intatto lo spirito avventuroso del modello.

La Defender è disponibile in 3 versioni: 90, 110 e 130, ognuna con una buona dose di spazio a bordo, che nelle sue versioni extra-large può ospitare fino a 8 passeggeri. Interessante il concetto dei 3 posti seduti davanti, grazie al sedile centrale che se non utilizzato diventa un comodo bracciolo per i due occupanti, conducente e passeggero.

Le prestazioni che abbiamo testato tra autostrada e strade provinciali sotto una pioggia battente alternata con la neve mentre in lontananza di poche decine di km si vedevano le vette di Roccaraso, sono decisamente buone per un mezzo di questa stazza. Non è brillante come un SUV, ma non sono queste le sue ambizioni essendo un fuoristrada di peso importante, ma che si lascia guidare con facilità e senza il bisogno di essere guidatori esperti.

Entrando nell’abitacolo si percepisce subito quanto siano importanti le rifiniture per la casa inglese, lontanissime dal mezzo spartano degli anni passati: finiture curate, materiali di alta qualità, una posizione di guida dominante, che favorisce un'ottima visibilità ed un accesso semplice al monitor centrale. Molto più easy e a portata di mano di tante auto di nuova generazione in cui si deve lottare con la consolle per comandi e infotainment.

Nulla da dire sulle sospensioni che assorbono efficacemente le irregolarità del terreno, lo sterzo è preciso ed è molto interessante anche l'estetica digitale dell'infotainment di bordo: elegante la grafica, visivamente molto bella e lontana dai colori accesi delle ultime generazioni di auto.

Per Salviamo l'orso, Land Rover ha offerto molto di più dello standard per rendere più semplice il lavoro degli operatori sul territorio dove vive l'orso marsicano, quando la Defender permetterà di affrontare territori fangosi e innevati arrampicandosi sulle stradine di montagna senza sbuffare.

«Abbiamo voluto portare un aiuto importante per l'associazione, tramite un'auto che consentirà di arrivare in luoghi che non sono semplici da raggiungere normalmente con altre automobili. In questo allestimento, la Defender ha una capacità di traino di 3,5 tonnellate che consentiranno di portare attrezzature per creare infrastrutte user friendly per monitorare l'orso marsicano nel suo habitat - ci spiefa Federico Funaro di Director Brand Europe per Discover & Defender -. Inoltre al modello S abbiamo aggiunto delle sospensioni pneumatiche ed il gancio di traino controllato in modo elettronico, oltre ai cerchi equipaggiati con pneumatici specifici proprio per muoversi sull'off-road».