Defender House, lusso e relax quando l'auto ti porta in vacanza. Ecco quella superlusso a Porto Cervo

Al mare come in montagna, in collina come ai laghi: la Defender House non solo ti garantisce lusso e relax, ma anche nuove esperienze al volonte di auto straordinarie. In Sardegna, a pochi chilometri da Porto Cervo l’ultima esperienza: una Defender House scolpita nel marmo: solida, elegante, comoda. Insomma la perfetta identificazione con l’auto da cui prende il nome.

Ora si guarda già altrove, ad altre Defender House. L ‘esperienza fatta a Porto Cervo ha mostrato una Defender House che accoglie i propri ospiti in un’oasi modern luxury, dove la spettacolarità della natura rende unico il contesto in cui si colloca.

Rocce scolpite dal vento e dalla salsedine che si tuffano nel turchese del mare, profumi di elicriso e mirto che si alzano dalla macchia mediterranea più fitta, avvolgono ed emozionano per poi svelare la Defender House, i cui tratti distintivi perfettamente si coniugano con quelli del brand. La location, una villa affacciata sull’Arcipelago della Maddalena, è caratterizzata da un’architettura che la rende una naturale espressione del design modernista e sostenibile di Defender, ma anche del nuovo approccio dirompente che sta caratterizzando la strategia del marchio. Lo spazio, perfettamente incastonato in uno straordinario scenario naturale e incontaminato, esalta il dialogo fra interni ed esterni e racconta perfettamente il Dna del brand: distintivo, epico, a tratti eroico, sempre attento al rispetto del territorio.

Ma dalla Sardegna già si guarda alla montagna, a nuove Defender House pronte ad accogliere non solo i clienti del marchio ma anche gli aspiranti clienti, insomma tutti coloro che vogliono immergersi nell’esclusiva mondo Defender. L’organizzazione in tutte le località prescelte propone un ricco programma di curated experience, di attività indoor e outdoor, per offrire ai clienti, e agli appassionati del brand, l’occasione di vivere il mondo Defender.

Parlando di Defender, impossibile non coinvolgere gli appassionati in adrenaliniche esperienze di guida off-road, su percorsi sfidanti, e nel caso della Sardegna, all’interno di una cava di granito (appositamente allestita da Defender) che possano esaltare le capacità di questa iconica, straordinaria vettura, sempre protagonista di sfide avvincenti, e pronta per “embrace the impossible”. Gli istruttori del Land Rover Experience team, guidano gli ospiti in questa emozionante sfida.