Defender, sotto il vestito c’è una Corvette. All’asta la speciale versione di Jenson Button con V8 da 6,2 litri e 430 cv

Sotto il vestito da fuoristrada si cela una Corvette. L’esperimento non è quello tratto da un film fantascientifico ma quello che è capitato ad una Land Rover Defender del 1988, alla quale è stato montato il motore di una Corvette LS3 V8, un interno su misura e sospensioni Fox Performance. L’auto è appartenuta negli ultimi anni al campione del Mondo di Formula 1 Jenson Button ed è ora in vendita negli Stati Uniti. Quando il Defender è stato progettato, probabilmente nessuno avrebbe mai immaginato che sotto al cofano sarebbe potuto entrarci anche un propulsore da 6,2 litri V8, capace di produrre 430 CV.

Il vano motore, tuttavia, era già abbastanza grande per adattarsi al 3.5 litri Rover V8, così che alcuni intraprendenti proprietari di Land Rover cominciarono a pensare più in grande. Il Defender modificato oggetto della recente asta di Collecting Cars, a Los Angeles, è un lavoro firmato da Urban Automotive che aveva optato per un sostanziale mantenimento delle linee esterne del fuoristrada, andando a concentrarsi sugli aggiornamenti delle prestazioni. La modifica più significativa si trova nel vano motore, ora sede di un 6.2 litri LS3 V8 che è meglio conosciuto per il suo uso nella Corvette. Il propulsore è in grado di sviluppare 430 CV. La potenza viene gestita attraverso un moderno cambio automatico a sei velocità, con trazione a tutte e quattro le ruote.