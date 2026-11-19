A 45 anni di distanza dal debutto dello storico format originario, Defender riaccende il mito delle grandi spedizioni internazionali. Il marchio britannico ha ufficialmente annunciato i nomi dei 36 finalisti mondiali dell’edizione inaugurale del Defender Trophy, pronti a volare in Africa entro la fine dell'anno per contendersi il titolo nella sfida decisiva.

I partecipanti hanno conquistato il pass per l'atto conclusivo superando dieci selezioni regionali in tutto il mondo ed emergendo da una platea iniziale di oltre 23.000 candidati. Tra i qualificati spicca anche una rappresentanza italiana, con Michele Nava inserito nella squadra europea, accanto a profili provenienti da ogni estrazione sociale e professionale: da astronauti a registi, passando per insegnanti e vigili del fuoco.

Non solo off-road: 3.000 km al servizio della conservazione. Il Defender Trophy non è concepito come una semplice gara di resistenza e abilità al volante, ma come un'avventura guidata da uno scopo preciso. La finale mondiale si snoderà lungo un impegnativo tracciato di 3.000 chilometri attraverso tre Paesi africani, toccando cinque progetti sul campo.

In collaborazione con Tusk — storico partner di Defender nella salvaguardia della fauna selvatica — i 36 esploratori saranno chiamati a fornire supporto diretto alle comunità locali e alle iniziative di tutela ambientale, affinché la competizione lasci un'impronta positiva e duratura sui territori attraversati.

Lo spirito dei pionieri, 45 anni dopo. «Inizia una nuova era per Defender, che fa rivivere lo spirito autentico degli storici eventi Trophy del passato», ha commentato Patrick McGillycuddy, Managing Director di Defender. «Questa finale mondiale celebra tutti coloro che hanno preso parte al percorso fino a oggi. I nostri finalisti sono persone coraggiose e determinate, animate dal desiderio di dare un contributo reale e fare la differenza. Non si tratta di atleti professionisti, ma di persone comuni, provenienti dalle più disparate realtà, con un'insaziabile sete di avventura».

L'elenco completo dei 36 finalisti mondiali

Ecco i protagonisti suddivisi per area geografica che prenderanno parte alla spedizione africana:

Europa: Michele Nava, Mathilde Vougny, Max Ferrer, Marc Offenbacher, Henri Steyaert, Niels Vaandrager, Tobias Wernik, Pavel Paloncy, Mert Becce, Simon Kessler, Ozbe Steblaj, Patrik Sandell, Dimitrios Kleon Papdimitriou, Bartosz Kolaczkowski, Patrycja Woszczek.

Nord America: Nathaniel Biggs, Tirin Cameron, Adrian Kowryha, Andrew Leveille, Sarah Gillis.

Sud America: Emiliano Flores, Luis Eduardo Aceituno.

MENA (Medio Oriente e Nord Africa): Craig Saunders, Julie Millasseau, Khaled Ahmad AlShaker.

Sudafrica: Lance Kime, Isabelle Roux.

Cina: Shi Zeyuan, Wang Xuanyi, Zhu Weiqiang.

Giappone: Naoki Imamura.

Taiwan: Antony Tsai, Louie Wu.

Australia: Glen Wimberley, Louise McNair.

APAC (Asia-Pacifico): Lily Hillary.