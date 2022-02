DeLorean EVolved, c'è un ritorno nel futuro della DMC12. L'azienda texana al lavoro con Italdesign per il grande rientro

Un video teaser (visibile sul sito https://www. delorean.com) assieme alla conferma arrivata dalla torinese Italdesign, hanno riacceso le speranze degli appassionati di un ‘ritornò della coupé sportiva che a partire dal 1985 fu grande protagonista nella trilogia cinematografica Ritorno al Futuro di Robert Zemeckis. Un film nella quale la DMC12 veniva usata dal dottor Emmett ‘Doc’ Brown come base per una incredibile macchina del tempo. La DeLorean dell’inizio degli Anni ‘80 - e la cui produzione si sviluppò solo dl 1981 al 1982 - era stata ideata da William T. Collins, primo già capo ingegnere alla Pontiac. E lo stile, modernissimo per il tempo e reso ancora più riconoscibile dalle porte ad ala di gabbiano, era stato firmato dal celebre Giorgetto Giugiaro.

Quattro decenni più tardi la DeLorean Motor Company, che ha sede a Humble vicino a Houston, si prepara dunque a ritornare sulla scena con quella che dovrebbe essere per il momento una concept di vettura elettrica, appunto la DMC12 EVolved - da esporre entro l’anno in un Salone dell’auto - e avviare così un processo di acquisizione ordini e di raccolta finanziamenti. Al momento attuale la DeLorean Motor Company (che non ha collegamenti con l’azienda originaria) è la società fondata nel 1995 da Stephen Wynne, originario di Liverpool che poco dopo ha acquisito anche il magazzino delle parti rimanenti e il logo stilizzato DMC della prima DeLorean. L’azienda attuale non è, dunque, e non è mai stata associata al costruttore originale, ma supporta i clienti DeLorean attraverso l’assistenza, il restauro e la vendita d pezzi di ricambio originali.